Manchester City - AEK Atina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Manchester City ile AEK Atina, İngiltere'de karşı karşıya geliyor. Enzo Maresca'nın çalıştırdığı Manchester City, hücumdaki yıldızlarının kalitesi ve topa sahip olmaya dayalı oyun anlayışıyla evinde üstünlük kurmayı hedeflerken Marko Nikolic yönetimindeki AEK Atina, disiplinli savunma yerleşimi ve hızlı hücumlarla sürpriz arayacak. İngiliz ekibinde Phil Foden ve Rayan Cherki'nin yaratıcı özellikleri, Yunanistan temsilcisinde ise Luka Jovic ile Barnabas Varga'nın ceza sahasındaki etkinliği öne çıkıyor. İki teknik direktörün kadro tercihleri karşılaşmanın seyrini belirleyebilir. Peki, Manchester City - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi mücadelesi şifresiz mi?

MANCHESTER CITY - AEK ATINA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Manchester City ile AEK Atina arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta karşılaşması, 20 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

Etihad Stadyumu'ndaki mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY - AEK ATINA MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Manchester City - AEK Atina maçı, Türkiye'de tabii Spor 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY VE AEK ATINA'NIN TAKTİK PLANLARI

Manchester City ile AEK Atina'nın oyun karakterleri, Etihad Stadyumu'ndaki karşılaşmada farklı taktik anlayışların mücadelesine sahne olabilir.

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın topa sahip olarak rakip yarı sahada yerleşmeyi ve merkezdeki pas bağlantıları üzerinden pozisyon üretmeyi hedeflemesi bekleniyor.

İngiliz temsilcisinde Ayyoub Bouaddi ile Elliot Anderson'ın orta sahada görev yapması, Enzo Fernández'in hücuma daha yakın bir pozisyonda değerlendirilmesine olanak sağlayabilir.

AEK Atina Teknik Direktörü Marko Nikolic'in ise orta sahada alan paylaşımına önem veren, savunma ile hücum arasındaki mesafeyi kısa tutan bir yapı tercih etmesi bekleniyor.

Yunan temsilcisinde Razvan Marin'in pas organizasyonundaki rolü, Lovro Majer'in yaratıcı özellikleri ve hücumdaki Luka Jovic-Barnabas Varga ortaklığı Manchester City savunması için farklı tehditler oluşturabilir.

MANCHESTER CITY VE AEK ATINA DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Manchester City ile AEK Atina, bu mücadele öncesinde resmî Avrupa kupası karşılaşmalarında birbirlerine rakip olmadı.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan takımlarına karşı oynadığı son dört karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

İngiliz ekibi bu maçların üçünü kazanırken birinden beraberlikle ayrıldı. Manchester City'nin söz konusu dört mücadelede de kalesinde gol görmemesi öne çıkan istatistiklerden biri oldu.

AEK Atina ise Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekiplerine karşı oynadığı son sekiz karşılaşmanın yedisini kaybetti. Yunan temsilcisi bu süreçte bir galibiyet elde edebildi.

MANCHESTER CITY - AEK ATINA MAÇINDA BU OYUNCULARA DİKKAT!

Manchester City'de Phil Foden'ın maçların başlangıç bölümlerindeki gol katkısı dikkat çekiyor. İngiliz oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği son beş golün dördü karşılaşmaların ilk 25 dakikasında geldi.

AEK Atina'da ise Zini'nin maçların son bölümündeki etkinliği öne çıkıyor. Oyuncunun kulüp düzeyindeki son beş golünün dördü 70. dakikadan sonra kaydedildi.

Bu istatistikler, Manchester City'nin erken baskı kurma ihtimali ile AEK Atina'nın maçın ilerleyen bölümlerindeki hücum seçenekleri açısından farklı senaryolar oluşturuyor.

MANCHESTER CITY - AEK ATINA MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, Gvardiol, Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Phil Foden.

AEK Atina: Alberto Brignoli, Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios, Lovro Majer, Kairinen, Razvan Marin, Márton Vitális, Barnabas Varga, Luka Jovic.

Kadro tahminleri maç öncesi raporlara dayanmaktadır. Kesin ilk 11'ler karşılaşma öncesinde açıklanacak.

MANCHESTER CITY VE AEK ATINA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Manchester City ve AEK Atina'yı Şampiyonlar Ligi'nin ilerleyen haftalarında önemli karşılaşmalar bekliyor.

İngiliz temsilcisi, AEK Atina maçının ardından RB Leipzig deplasmanına çıkacak. Sonraki haftalarda Napoli ve Barcelona karşılaşmaları, Manchester City'nin Avrupa'daki programında öne çıkıyor.

AEK Atina ise dördüncü haftada Real Madrid'i ağırlayacak. Yunanistan temsilcisi, ardından Como'ya konuk olacak ve altıncı haftada Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Manchester City'nin yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları:

4 Kasım 2026: RB Leipzig - Manchester City

24 Kasım 2026: Manchester City - Napoli

8 Aralık 2026: Barcelona - Manchester City

AEK Atina'nın yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları:

4 Kasım 2026: AEK Atina - Real Madrid

24 Kasım 2026: Como - AEK Atina

8 Aralık 2026: AEK Atina - Galatasaray

MANCHESTER CITY - AEK ATINA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın açıkladığı görevlendirmeye göre Manchester City - AEK Atina karşılaşmasında Fransız hakem Willy Delajod düdük çalacak.

MANCHESTER CITY - AEK ATINA CANLI TAKİP EKRANI