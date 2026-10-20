AS Roma - Slovan Bratislava maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, AS Roma ile Slovan Bratislava arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. İtalya temsilcisi Roma, lig aşamasının üçüncü haftasında Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı sahasında ağırlayacak. Real Madrid karşısında aldığı dramatik mağlubiyetin ardından yeniden ayağa kalkmak isteyen Roma, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'daki ilk galibiyetini hedefliyor. Futbolseverler ise "Roma - Slovan Bratislava maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

AS ROMA - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında oynanacak AS Roma - Slovan Bratislava maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Roma'daki Stadio Olimpico'da oynanacak karşılaşmada iki takım da puan mücadelesi verecek.

ROMA - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

AS Roma ile Slovan Bratislava arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Türkiye'de tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Resmi platform: https://www.tabii.com/

ROMA, REAL MADRID YENİLGİSİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid'i konuk eden Roma, mücadelede 3-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın son bölümünde kalesinde gördüğü gollerle büyük hayal kırıklığı yaşayan İtalyan ekibi, Slovan Bratislava karşısında bu sonucu telafi etmeyi amaçlıyor.

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, lig aşamasının ilk maçında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. İtalyan temsilcisi, ilk iki karşılaşmada aldığı sonuçların ardından Slovan Bratislava mücadelesini kazanarak puanını yükseltmek istiyor.

SLOVAN BRATISLAVA'NIN HEDEFİ PUAN ALMAK

Slovan Bratislava ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ikinci maçta Stuttgart'a 3-0 mağlup oldu. Roma deplasmanında sahaya çıkacak Slovakya temsilcisi, zorlu rakibi karşısında puan alarak Avrupa'daki durumunu iyileştirmeyi hedefliyor. Roma - Slovan Bratislava maçının sonucu, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki puan tablosu açısından iki takım için de önem taşıyor.

AS ROMA - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI İZLE