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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi 7 gollü maçta kazanan Liverpool!

7 gollü maçta kazanan Liverpool!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Liverpool, Villarreal'i 4-3 mağlup etti. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 00:04
7 gollü maçta kazanan Liverpool!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Liverpool, evinde Villarreal'i ağırladı.

İngiliz ekibi 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı başardı. Liverpool'un galibiyet gollerini Alexis Mac Allister (2), Ronald Araujo ve Florian Wirtz kaydetti. İspanyol temsilcisinin sayılarını ise Georges Mikautadze, Sergi Cardona ve Tani Oluwaseyi attı.

Bu sonucun ardından Liverpool 3 hafta sonunda 9 puana ulaştı. Villarreal ise 3 puanda kaldı.

Liverpool, Devler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Villarreal ise sahasında PSG ile kozlarını paylaşacak.

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