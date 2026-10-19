UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin üçüncü hafta rakibi olan Slavia Prag, tarihi, kazandığı kupalar ve 100 milyon euroyu aşan kadro değeriyle dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, 20 Ekim Salı günü Kadıköy'de ağırlayacağı Çekya temsilcisi karşısında Avrupa'daki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon ülkesinde şampiyonluğa ulaşan Slavia Prag ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki karşılaşmasını kaybetmesinin ardından İstanbul'a gelecek. Peki, Slavia Prag hangi ülkenin ve hangi şehrin takımı? Kadro değeri ne kadar, teknik direktörü kim ve en önemli futbolcuları hangileri? İşte Fenerbahçe'nin rakibi hakkında bilinmesi gerekenler.

SLAVIA PRAG HANGİ ÜLKENİN, HANGİ ŞEHRİN TAKIMI?

Slavia Prag, Orta Avrupa ülkesi Çekya'nın başkenti Prag'da kurulmuş bir futbol kulübüdür. Resmî adı SK Slavia Praha olan kırmızı-beyazlı ekip, ülkenin en üst düzey futbol organizasyonu Chance Liga'da mücadele ediyor.

2 Kasım 1892'de kurulan Slavia Prag, Çek futbolunun en köklü kulüpleri arasında bulunuyor.

Slavia Prag, Çekoslovakya döneminde de önemli başarılara imza attı. Kulüp, günümüzde bağımsız Çekya'nın futbolunda da şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında yer alıyor.

SLAVIA PRAG'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR? 2026-2027

Transfermarkt'ın 2026-2027 sezonu verilerine göre Slavia Prag'ın toplam kadro değeri 124,95 milyon euro olarak gösteriliyor. Çekya temsilcisinin kadrosundaki oyuncuların yaş ortalaması 24,4 olurken takımda 23 yabancı futbolcu bulunuyor.

SLAVIA PRAG KADRO BİLGİLERİ

Toplam kadro değeri: 124,95 milyon euro

Kadro genişliği: 41 futbolcu

Yaş ortalaması: 24,4

Yabancı futbolcu sayısı: 23

Millî futbolcu sayısı: 19

SLAVIA PRAG'IN EN DEĞERLİ FUTBOLCULARI

David Moses: 10 milyon euro

Štěpán Chaloupek: 10 milyon euro

Lukáš Provod: 8 milyon euro

Michal Sadílek: 8 milyon euro

David Zima: 7 milyon euro

Igoh Ogbu: 7 milyon euro

SLAVIA PRAG'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Slavia Prag'ı Çek teknik direktör Jindřich Trpišovský çalıştırıyor. 2017 yılından bu yana takımın başında bulunan Trpišovský, uzun süreli görev yapan teknik adamlardan biri olarak dikkat çekiyor.

UEFA'nın Ağustos 2026'da yayımladığı kulüp profiline göre Trpišovský, görev süresi içerisinde Slavia Prag'ı beş lig şampiyonluğuna ve dört Çekya Kupası zaferine taşıdı.

SLAVIA PRAG'IN EN ÖNEMLİ FUTBOLCULARI KİMLER?

Fenerbahçe'nin rakibinde hücum ve orta saha organizasyonlarında öne çıkan isimlerin başında Lukáš Provod geliyor.

Lukáš Provod: UEFA'nın kulüp tanıtımında kilit oyuncu olarak gösterilen Çek millî futbolcu, hücum bağlantılarını kurması ve takım arkadaşlarına hazırladığı gol pozisyonlarıyla tanınıyor.

Tomáš Chorý: Fiziksel özellikleriyle dikkat çeken deneyimli santrfor, ceza sahasındaki etkinliği ve hava toplarındaki mücadelesiyle takımın hücum seçeneklerinden biri.

Mojmír Chytil: İleri uçta görev alabilen Çek futbolcu, hareketliliği ve gol arayışıyla Slavia'nın hücum rotasyonunda yer alıyor.

Michal Sadílek: Merkez orta sahada görev yapan oyuncu, oyunun iki yönünde kullanılabilen isimlerden biri.

David Zima: Savunmanın merkezinde oynayan Çek millî futbolcu, savunma hattının deneyimli parçalarından.

Štěpán Chaloupek: Transfermarkt verilerine göre kadronun en değerli oyuncuları arasında bulunan genç stoper, takımın savunmadaki önemli isimlerinden biri.

Emmanuel Ayaosi: Hücum hattında görev yapan Nijeryalı futbolcu, 9 Ekim'de Zlín karşısındaki galibiyet golünü kaydederek sezonun dikkat çeken oyuncuları arasına girdi.

SLAVIA PRAG KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Slavia Prag, 2025-2026 sezonunda elde ettiği başarıyla kulüp tarihinin 23. lig şampiyonluğuna ulaştı.

Çekya Ligi'nin şampiyonluk grubunda 15 Mayıs 2026 tarihinde Jablonec'i 5-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, üst üste ikinci kez zirvede yer aldı.

Bu karşılaşmada Štěpán Chaloupek iki gol atarken Samuel Isife, Mojmír Chytil ve Tomáš Holeš de skora katkıda bulundu.

2024-2025 sezonunda 22. şampiyonluğunu kazanan Slavia Prag, 2025-2026 sezonunda da kupayı müzesine götürerek Çek futbolundaki başarılı dönemini sürdürdü.

SLAVIA PRAG'IN STADYUMU NEREDE, KAÇ KİŞİLİK?

Slavia Prag, iç saha karşılaşmalarını Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Fortuna Arena stadında oynuyor. Eden Arena adıyla da bilinen stat, 19.370 seyirci kapasitesine sahip.

Ayrıca Fortuna Arena, 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline de ev sahipliği yaptı.

SLAVIA PRAG'IN AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILARI

Slavia Prag'ın Avrupa futbolundaki geçmişi, modern UEFA organizasyonlarından daha eskiye dayanıyor.

Çekya temsilcisi, 1938 yılında Orta Avrupa'nın önemli futbol turnuvalarından Mitropa Kupası'nı kazanarak uluslararası düzeyde dikkat çeken bir başarı elde etti.

Kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına ise ilk kez 2007-2008 sezonunda katıldı. Daha sonra 2019-2020 sezonunda da Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonunda mücadele etti.

2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 34. sırada tamamlayan Slavia Prag, 2026-2027 sezonunda yeniden organizasyonda yer alma hakkı kazandı.

UEFA'nın sezon başı değerlendirmesinde Çekya ekibi, kulüpler sıralamasında 59. basamakta gösterildi.

SLAVIA PRAG ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU SEZON NE YAPTI?

Slavia Prag, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk iki maçını kaybetti.

1. hafta: Slavia Prag 2-3 Lens

2. hafta: Sabah 2-0 Slavia Prag

Çekya temsilcisi, üçüncü haftada Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

İlk karşılaşmasında Lens'e 3-2 yenilen Slavia Prag, ikinci maçında Azerbaycan temsilcisi Sabah'a 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçlarla üçüncü hafta öncesinde puan alamayan kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanlarını elde etmeye çalışacak.

FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek. 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te başlayacak mücadele, İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonundaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.