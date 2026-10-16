CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Jhon Duran'dan Panenka penaltısı!

Jhon Duran'dan Panenka penaltısı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'yı Celtic karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Jhon Duran, kullandığı Panenka penaltısı ile beğeni topladı. İşte o anlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 11:02
Jhon Duran'dan Panenka penaltısı!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, lig aşamasının ikinci hafta müsabakaları ile devam etti. Turnuvanın iki iddialı takımı Benfica ile Celtic, 15 Ekim Perşembe günü Estadio da Luz'da karşı karşıya geldi. Portekiz temsilcisinin 4-1 kazandığı karşılaşmada Jhon Duran, takımı adına iki gol kaydederek geceye damga vurdu. Dakika 5'de Benfica'nın kazandığı penaltıyı gole çeviren Kolombiyalı yıldız, kullandığı Panenka penaltısı ile beğeni topladı.

İŞTE O ANLAR

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Maçın ardından Salah'a büyük övgü!
Buruk'u sevindiren haber! F.Bahçe derbisi öncesi...
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Kara para aklama ve tehdit soruşturması: Murat Ağırel, Emir ve Ömer Sarıgül ile Aylin Kotil listede! Mustafa Sarıgül detayı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın zaferi sonrası dikkat çeken sözler!
Yıldız isim, Ugochukwu'nun yerine gelecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkent'te parola galibiyet! G.Saray'ın 11'i... Başkent'te parola galibiyet! G.Saray'ın 11'i... 11:46
G.Saray'dan flaş Sane kararı! G.Saray'dan flaş Sane kararı! 11:17
Jhon Duran'dan Panenka penaltısı! Jhon Duran'dan Panenka penaltısı! 11:02
Beşiktaş'ta Vlahovic seferberliği! Beşiktaş'ta Vlahovic seferberliği! 10:52
Buruk'u sevindiren haber! F.Bahçe derbisi öncesi... Buruk'u sevindiren haber! F.Bahçe derbisi öncesi... 10:40
Aston Villa'dan Guendouzi göndermesi! Aston Villa'dan Guendouzi göndermesi! 10:18
Daha Eski
Önder Özen: Kalitemizle kazandık! Önder Özen: Kalitemizle kazandık! 01:32
Önder Özen: Kalitemizle kazandık! Önder Özen: Kalitemizle kazandık! 01:49
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları! 01:59
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları! 01:59
Maçın ardından Salah'a büyük övgü! Maçın ardından Salah'a büyük övgü! 06:51
Beşiktaş'ın zaferi sonrası dikkat çeken sözler! Beşiktaş'ın zaferi sonrası dikkat çeken sözler! 07:14