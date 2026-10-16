Fark rehavete itti

PSG'nin Manchester City'yi deplasmanda 4-2 yendiği maçın ardından Fransız temsilcisinin hocası Luis Enrique devre arasına farklı önde girmeyi sevmediğini söyledi. Katalan çalıştırıcı "İlk yarıyı 3-0 önde bitirdik ve futbolcularım maçın da bittiğini sandı. Bu yüzden ilk yarı sonunda farklı galip olmayı sevmiyorum. İkinci yarı City bize daha fazla gol atabilirdi." dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
PSG'nin Manchester City'yi deplasmanda 4-2 yendiği maçın ardından Fransız temsilcisinin hocası Luis Enrique devre arasına farklı önde girmeyi sevmediğini söyledi. Katalan çalıştırıcı "İlk yarıyı 3-0 önde bitirdik ve futbolcularım maçın da bittiğini sandı. Bu yüzden ilk yarı sonunda farklı galip olmayı sevmiyorum. İkinci yarı City bize daha fazla gol atabilirdi." dedi.