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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Art Arda Zafer

Art Arda Zafer

Arda Turan, Shakhtar’ın AEK’yı devirmesiyle teknik adamlık kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini aldı. Real Madrid’de de Arda Güler oyuna girip yaptığı 2 asistle Roma’yı yıkan isim oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Art Arda Zafer

Avrupa'nın 1 numaralı kupasında Türk gecesi yaşandı... Shakhtar Donetsk 1-0 geriye düştüğü maçta AEK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Ukrayna temsilcisinin hocası böylece teknik adamlık kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferini tattı. Arda Turan "Çok mutluyum. Oyuncularımla beraber burada bir hikaye yazıyoruz. Zor hazırlanıyoruz, zor idman yapıyoruz, zor seyahat ediyoruz. Buna rağmen kimse şikayetçi değil. Shakhtar'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Maksimum seviyede iş çıkarmaya uğraşıyoruz" dedi.

MAÇI ÇEVİRDİ

Real Madrid'in 3-1'lik yenilgiden Roma'yı 4-3 devirdiği karşılaşmaya ise bir başka Türk, Arda Güler damga vurdu. Jose Mourinho maçı çevirmek için Arda Güler'i sahaya sürdü. Milli futbolcumuz skor 3-2 olduktan sonra önce Endrick'e asist yaptı. Böylece Real Madrid, 3-3'ü yakaladı. Ardından da Rüdiger'e galibiyet golünü attırdı. Real, Arda'nın yıldızlaştığı gecede Roma'yı 4-3'lük skorla devirmeyi başardı. 21 yaşındaki yıldız oyuncu böylece Devler Ligi'ne çıktığı 22 karşılaşmada 2 gol, 6 asistlik performans sergilemiş oldu.

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