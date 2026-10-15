Viking'den Münih'e ders

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 56 milyon Euro'luk değeri olan Norveç ekibi Viking, sahasında Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı. Norveç temsilcisi, 2-0 öne geçtiği ve ardından 3-2 geriye düştüğü mücadelede 90. dakikada bulduğu golle Alman devinden puan almayı başardı. Ev sahibi Viking, 2. dakikada Gianni Stensness ve 38'de Peter Christiansen'in golleriyle skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıya etkili başlayan Bayern Münih, 54. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

SON SÖZÜ HAUGEN SÖYLEDİ

Kane, 60. dakikada bir gol daha atarak skoru 2-2'ye getirdi. Bayern, 71. dakikada Luis Diaz'ın golüyle 3-2 öne geçti ancak mücadelede son sözü Viking söyledi Norveç ekibinde 90. dakikada sahneye çıkan Herman Haugen, skoru 3-3'e getirmeyi başardı ve maçın skorunu ilan etti . Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, 4 puana yükseldi. Viking, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını kazandı ve 1 puana ulaştı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Bayern, Arsenal'i konuk edecek. Viking ise Aston Villa ile karşılaşacak.