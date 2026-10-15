İnter evinde yenildi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'a 4-3 yenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'a 4-3 yenildi. İtalyan kulüp, Devler Ligi'nde 2'de 0 yaptı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle Inter'de 2 maç kaçıran ve milli arada A Milli Takım kadrosuna dahil olamayan Hakan Çalhanoğlu, 3 gün önce Parma karşısında 3-0 kazanılan maçta sahalara dönmüştü. Yıldız orta saha oyuncusu Club Brugge maçında da ilk 11 başladı. Hakan, 67'inci dakikada yerini Sucic'e bıraktı. Inter, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta da mağlup oldu. Club Brugge ise ilk galibiyetini aldı.