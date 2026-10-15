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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Devler Ligi ihtimalleri güncellendi!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Devler Ligi ihtimalleri güncellendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmalarının tamamlanması ile birlikte takımların ilk 24 ve ilk 8 ihtimalleri simüle edildi. İşte Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur ihtimalleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 12:12
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Devler Ligi ihtimalleri güncellendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci hafta müsabakaları tamamlandı. Avrupa'nın bir numaralı turnuvasında boy gösteren temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, çıktıkları zorlu mücadelelerden puan alamadan ayrıldı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Devler Ligi ihtimalleri güncellendi!

Sarı-kırmızılılar sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Kadıköy ekibi ise Aston Villa deplasmanında 6-0 kaybetti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Devler Ligi ihtimalleri güncellendi!

Karşılaşmaların ardından Football Meets Data, alınan sonuçlar doğrultusunda takımların ilk 24 ve ilk 8 ihtimallerini güncelledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Devler Ligi ihtimalleri güncellendi!

İLK 8'DE BİTİRECEK TAKIMLAR

Lig aşamasını ilk 8'de bitirecek takımlar sırasıyla Real Madrid, Barcelona, PSG, Arsenal, Liverpool, Bayern Münih, Real Betis ve Sporting olarak gösterildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Devler Ligi ihtimalleri güncellendi!

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ise ilk 24 dışında kalarak turnuvaya veda edeceği tahmini dikkat çekti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Devler Ligi ihtimalleri güncellendi!

F.BAHÇE'NİN İLK 24 VE İLK 8 İHTİMALİ

Kalan maçların simüle edilmesiyle birlikte ortaya çıkan tabloda Fenerbahçe'nin ilk 24 ihtimali %45.4 olarak gösterildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Devler Ligi ihtimalleri güncellendi!

Sarı-lacivertlilerin ortalama 8.9 puan toplayacağı öngörülürken ilk 8 ihtimali ise %2.5 olarak tahmin edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Devler Ligi ihtimalleri güncellendi!

G.SARAY'IN İLK 24 VE İLK 8 İHTİMALİ

Lig aşamasında henüz puanla tanışamayan Galatasaray'ın ise ilk 24 ihtimali %28.3 olarak gösterildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Devler Ligi ihtimalleri güncellendi!

Sarı-kırmızılıların ortalama 7.2 puan toplayacağı tahmin edilirken ilk 8 ihtimali %0.7 olarak gösterildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Devler Ligi ihtimalleri güncellendi!

İşte Football Meets Data'nın yayınladığı o liste...

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