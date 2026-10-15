Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Devler Ligi ihtimalleri güncellendi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmalarının tamamlanması ile birlikte takımların ilk 24 ve ilk 8 ihtimalleri simüle edildi. İşte Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur ihtimalleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 12:12
İLK 8'DE BİTİRECEK TAKIMLAR
Lig aşamasını ilk 8'de bitirecek takımlar sırasıyla Real Madrid, Barcelona, PSG, Arsenal, Liverpool, Bayern Münih, Real Betis ve Sporting olarak gösterildi.
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ise ilk 24 dışında kalarak turnuvaya veda edeceği tahmini dikkat çekti.
F.BAHÇE'NİN İLK 24 VE İLK 8 İHTİMALİ
Kalan maçların simüle edilmesiyle birlikte ortaya çıkan tabloda Fenerbahçe'nin ilk 24 ihtimali %45.4 olarak gösterildi.
Sarı-lacivertlilerin ortalama 8.9 puan toplayacağı öngörülürken ilk 8 ihtimali ise %2.5 olarak tahmin edildi.
G.SARAY'IN İLK 24 VE İLK 8 İHTİMALİ
Lig aşamasında henüz puanla tanışamayan Galatasaray'ın ise ilk 24 ihtimali %28.3 olarak gösterildi.
Sarı-kırmızılıların ortalama 7.2 puan toplayacağı tahmin edilirken ilk 8 ihtimali %0.7 olarak gösterildi.
İşte Football Meets Data'nın yayınladığı o liste...
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