Arda Roma’yı yaktı!

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Arda Güler damga vurdu. Real Madrid deplasmanda konuk olduğu İtalyan temsilcisi Roma'yı geriden gelerek 4-3 mağlup etmeyi başardı. İspanyol devinde 59'da oyuna giren milli yıldızımız Arda Güler, 85 ve 90. dakikalarda yaptığı iki asistle birlikte 3-2 geride olan takımına galibiyeti getirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Şampiyonlar Ligi'nde geceye Arda Güler damga vurdu. Real Madrid deplasmanda konuk olduğu İtalyan temsilcisi Roma'yı geriden gelerek 4-3 mağlup etmeyi başardı. İspanyol devinde 59'da oyuna giren milli yıldızımız Arda Güler, 85 ve 90. dakikalarda yaptığı iki asistle birlikte 3-2 geride olan takımına galibiyeti getirdi.