UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa devleriyle kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılılar taraftarı önünde konuk ettiği Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu...
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 00:13
33- Lask Linz 0 PUAN
32 - Napoli 0 PUAN
31 - Slavia Prag 0 PUAN
30 - Porto 0 PUAN
29- Inter 0 PUAN
28 - FENERBAHÇE 1 PUAN
27- Viking 1 PUAN
26- PSV 1 PUAN
25 - Roma 1 PUAN
24 - Bodo/Glimt 3 PUAN
23- Feyenoord 3 PUAN
22- Sabah 3 PUAN
21 - Leipzig 3 PUAN
20- AEK Atina 3 PUAN
19- Lens 3 PUAN
18- Dortmund 3 PUAN
17- Manchester City 3 PUAN
16- Club Brugge 3 PUAN
15 - Atletico Madrid 3 PUAN
14- Villarreal 3 PUAN
13- Manchester United 3 PUAN
12- Como 3 PUAN
11 - Shakhtar Donetsk 4 PUAN
10- Bayern Münih 4 PUAN
9 - Real Betis 6 PUAN
8- Real Madrid 6 PUAN
7 - Arsenal 6 PUAN
6- Sporting CP 6 PUAN
5 - Liverpool 6 PUAN
4- Stuttgart 6 PUAN
3- Aston Villa 6 PUAN
2- Barcelona 6 PUAN
1- PSG 6 PUAN
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