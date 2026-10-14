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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa devleriyle kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılılar taraftarı önünde konuk ettiği Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 00:13
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

36 - Slovan Bratislava 0 PUAN

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

35 - GALATASARAY 0 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

34- Lille 0 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

33- Lask Linz 0 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

32 - Napoli 0 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

31 - Slavia Prag 0 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

30 - Porto 0 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

29- Inter 0 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

28 - FENERBAHÇE 1 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

27- Viking 1 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

26- PSV 1 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

25 - Roma 1 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

24 - Bodo/Glimt 3 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

23- Feyenoord 3 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

22- Sabah 3 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

21 - Leipzig 3 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

20- AEK Atina 3 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

19- Lens 3 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

18- Dortmund 3 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

17- Manchester City 3 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

16- Club Brugge 3 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

15 - Atletico Madrid 3 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

14- Villarreal 3 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

13- Manchester United 3 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

12- Como 3 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

11 - Shakhtar Donetsk 4 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

10- Bayern Münih 4 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

9 - Real Betis 6 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

8- Real Madrid 6 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

7 - Arsenal 6 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

6- Sporting CP 6 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

5 - Liverpool 6 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

4- Stuttgart 6 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

3- Aston Villa 6 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

2- Barcelona 6 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

1- PSG 6 PUAN

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