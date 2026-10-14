CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları sona erdi! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları sona erdi! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası, oynanan 9 maçla tamamlandı. İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 01:38
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları sona erdi! İşte gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, 9 karşılaşma oynandı.

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. İngiliz ekibinin gollerini Johan Manzambi, Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2) ve Tammy Abraham kaydetti.

Gecenin öne çıkan maçında Manchester City, sahasında son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'i (PSG) ağırladı. Fransız temsilcisi Desire Doue, Ousmane Dembele, Vitinha ve Maghnes Akliouche'nin golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Manchester City'nin iki golünü de Norveçli yıldızı Erling Haaland attı.

REAL MADRİD, GERİDEN GELEREK KAZANDI

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda 3-1 geriye düştüğü maçta İtalyan ekibi Roma'yı 4-3 mağlup etti.

Milli futbolcunun 59. dakikada Denzel Dumfries'in yerine oyuna girdiği mücadelede Madrid ekibinin gollerini Mbappe, Carlos Espi, Endrick ve Antonio Rudiger, Roma'nın gollerini ise Marten De Roon, Donyell Malen (2) kaydetti.

İlk maçta Inter'i 2-1 yenen Real Madrid, üst üste iki İtalyan temsilcisiyle oynadığı maçlardan 6 puanla ayrıldı.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya): 3-2

LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere): 3-6

Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe: 6-0

Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-0

Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-4

Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz): 3-2

Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 3-4

Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya): 0-3

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan): 3-1

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İsmail Kartal: Hepimize ders oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER
Hülya Avşar’a kızından sürpriz! Doğum gününde duygusal paylaşım: İkinizi de çok seviyorum!
İstanbul'da sağanak sele döndü: Kriz masası kuruldu, okullar 1 gün tatil edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı!
A. Villa-F.Bahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! 01:40
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 01:38
A. Villa-F.Bahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet! A. Villa-F.Bahçe maçı sonrası dış basında flaş manşet! 01:18
Emery: F.Bahçe 6 gol yemeyi hak etmedi! Emery: F.Bahçe 6 gol yemeyi hak etmedi! 00:57
Jackson'dan sportmenlik dışı gol sevinci! Jackson'dan sportmenlik dışı gol sevinci! 22:55
Kayserispor Antalya'da farklı kazandı! Kayserispor Antalya'da farklı kazandı! 23:28
Daha Eski
Ankara Keçiörengücü ile Alagöz Holding Iğdır FK yenişemedi! Ankara Keçiörengücü ile Alagöz Holding Iğdır FK yenişemedi! 23:32
Kanarya'dan İngiltere'de şok yenilgi! Kanarya'dan İngiltere'de şok yenilgi! 23:49
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! F.Bahçe ve G.Saray... 00:13
Arda girdi R. Madrid geri döndü! Arda girdi R. Madrid geri döndü! 00:14
İşte F.Bahçe'nin Devler Ligi'nde kalan maçları! İşte F.Bahçe'nin Devler Ligi'nde kalan maçları! 00:29
İsmail Kartal: Hepimize ders oldu! İsmail Kartal: Hepimize ders oldu! 00:33