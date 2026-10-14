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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Roma - Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Roma - Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Roma - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi karşılaşması şifresiz mi, iki takımın önceki maçlarında kim üstün? Olimpico’daki randevunun ayrıntıları haberin devamında...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 09:47
Roma - Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Roma - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Roma'nın yenilmezlik serisi, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında sınanacak. Gian Piero Gasperini yönetimindeki İtalyan temsilcisi, sezon başından bu yana yakaladığı istikrarı Avrupa'nın en başarılı kulüplerinden biri karşısında sürdürmek istiyor. Real Madrid ise Inter galibiyetinin ardından bir başka İtalyan rakibini yenerek lig aşamasındaki başlangıcını güçlendirmeyi hedefliyor.

ROMA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. İki ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında karşı karşıya gelecek.

ROMA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadelenin Türkiye'deki canlı yayını tabii Spor 1 ekranlarında olacak. Güncel yayın programında bu kanalda listelenen karşılaşma için Türkiye'ye yönelik doğrulanmış bir şifresiz yayın duyurusu bulunmuyor.

ROMA, YEDİ RESMI MAÇTA YENİLMEDİ

Gasperini'nin öğrencileri, bu sezon oynadığı yedi resmî karşılaşmada dört galibiyet ve üç beraberlik aldı. Serie A'da 14 puana ulaşan Roma, Real Madrid randevusu öncesinde ligde üçüncü sırada bulunuyor.

İLK HAFTADA FENERBAHÇE İLE BERABERE KALDI

Roma, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Real Madrid ise Inter'i 2-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı.

REKABETTE REAL MADRID'İN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

UEFA verilerine göre iki takım, Avrupa'da 13. kez karşılaşmaya hazırlanıyor. Önceki 12 mücadelede Real Madrid sekiz, Roma üç galibiyet aldı; bir karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

ROMA - REAL MADRID MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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