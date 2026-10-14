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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Real Betis - Porto ne zaman, şifresiz mi, saat kaçta?

Real Betis - Porto ne zaman, şifresiz mi, saat kaçta?

Real Betis taraftarları için sıradan bir maç akşamından fazlası yaşanacak; Şampiyonlar Ligi müziği, uzun bir aranın ardından takımlarının ev sahipliğinde yeniden duyulacak. Rakip ise turnuvanın deneyimli ekiplerinden Porto. Betis - Porto bugün mü, Türkiye saatiyle kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda, şifresiz yayınlanacak mı? Takımların ilk hafta sonuçları nasıl, Pellegrini hangi oyuncularına güveniyor? Ev sahibinin yükselen formuyla konuk ekibin Avrupa tecrübesi, Sevilla’daki buluşmaya farklı bir ağırlık kazandırıyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 07:37
Real Betis - Porto ne zaman, şifresiz mi, saat kaçta?

Real Betis - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Real Betis'in Avrupa'ya dönüşünde sıra, taraftarı önündeki sınava geldi. Manuel Pellegrini'nin ekibi Porto'yu ağırlamaya hazırlanırken hücum hattındaki seçenekler, son haftalardaki performans ve tribünlerin yaratacağı atmosfer karşılaşmaya ayrı bir anlam katıyor. İspanya ile Portekiz temsilcilerini buluşturacak mücadele öncesinde "Real Betis - Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?" soruları gündemde...

REAL BETIS - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla'daki La Cartuja Stadı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci hafta karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Real Betis ile Porto arasındaki mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 22.00'de çalacak.

REAL BETIS - PORTO HANGİ KANALDA?

Türkiye yayın listelerinde karşılaşma tabii Spor 4 kanalında yer alıyor.

BETIS'İN HEDEFİ LILLE GALİBİYETİNİ TAMAMLAMAK

Real Betis, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Lille'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Marc Bartra'nın iki kez gol sevinci yaşadığı karşılaşmada galibiyeti getiren diğer gol Troy Parrott'tan geldi.

Fransa'dan üç puanla dönen yeşil-beyazlılar, Porto karşısında da kazanarak iki maç sonunda altı puana ulaşmayı hedefliyor. Betis için bu buluşma, 2005-06 sezonunun ardından döndüğü organizasyonda taraftarıyla yeniden bir Şampiyonlar Ligi gecesi yaşaması açısından da önem taşıyor.

OSASUNA KARŞISINDA BEŞ GOLLÜ PROVA

Pellegrini'nin öğrencileri, Avrupa randevusundan önceki son lig maçında Osasuna'yı 5-2 yendi. Bu sonuçla sekiz haftada 19 puana ulaşan Betis, La Liga'da üçüncü sırada yer aldı.

Porto karşılaşması, ligdeki hücum performansının farklı bir rakibe karşı sınanacağı bir mücadele olacak. Betis'in önceliği, taraftarının desteğini oyuna yansıtırken hücum ile savunma arasındaki dengeyi korumak.

ANTONY KADRODA, İLK 11 KARARI PELLEGRINI'DE

Ev sahibinde merak edilen isimlerden Antony, açıklanan 24 kişilik listeye alındı. Osasuna karşılaşmasının ardından takımla normal şekilde çalışan Brezilyalı futbolcunun Porto'ya karşı görev yapabilecek durumda olduğu bildirildi.

Kadrodaki eksikler arasında iyileşme süreci devam eden Aitor Ruibal ile sakatlığı bulunan Junior Firpo yer alıyor. Iker Losada ise Şampiyonlar Ligi listesinde bulunmadığı için bu mücadelede oynayamayacak. Antony'nin kadroya alınması, ilk 11'deki yerinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

PELLEGRINI'DEN YOĞUNLUK VE KARAKTER VURGUSU

Maç öncesinde Porto'nun Şampiyonlar Ligi tecrübesine dikkat çeken Pellegrini, takımından önceki karşılaşmalardaki oyun yoğunluğunu sürdürmesini istedi. Şilili teknik adam, hedeflerin sahadaki performansla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Pellegrini ayrıca uzun sakatlığının ardından Isco'nun performansının zamanla yükseldiğini belirtti. İspanyol oyuncunun oyun kurulumundaki etkisi, Betis'in Porto savunmasını açmak için değerlendirebileceği unsurlardan biri olacak.

REAL BETIS - PORTO MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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