LASK Linz - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

LASK Linz ile Liverpool, Avrupa Ligi'nde başlayan rekabetlerini bu kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyor. Avusturya temsilcisi, taraftarının önünde ilk puanlarını almak isterken Liverpool deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İngiliz ekibinin geçmiş karşılaşmalardaki üstünlüğüne karşılık LASK'ın Avrupa'daki iç saha sonuçları, mücadelenin dikkat çeken ayrıntılarından birini oluşturuyor.

LASK LINZ - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak karşılaşma, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında gerçekleşecek.

LASK LINZ - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye'de karşılaşmanın canlı yayını tabii Spor ekranlarında olacak. Türkiye'ye yönelik doğrulanmış bir şifresiz yayın duyurusu bulunmuyor.

LASK'IN İÇ SAHA KARNESİ DİKKAT ÇEKİYOR

LASK, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 16 karşılaşmanın yalnızca ikisini kaybetti. Bu dönemde yedi galibiyet ve yedi beraberlik alan Avusturya ekibi, Liverpool karşısında da ev sahibi avantajından yararlanmaya çalışacak.

CELTIC KARŞISINDA GERİ DÖNEREK GELDİ

Avusturya temsilcisinin lig aşamasına uzanan yolunda Celtic eşleşmesi öne çıktı. Play-off turunun ilk maçını 3-0 kaybeden LASK, rövanştaki geri dönüşüyle toplam skorda 5-4 üstünlük sağlayarak tur atladı.

LASK LINZ - LIVERPOOL MAÇI CANLI TAKİP EKRANI