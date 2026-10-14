CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi LASK Linz - Liverpool maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

LASK Linz - Liverpool maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Liverpool’un LASK maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Deplasman kadrosunda kimler eksik, ilk 11 değişecek mi? İngiliz ekibinin kadro durumu ve maçın yayın ayrıntıları haberin devamında...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 10:10
LASK Linz - Liverpool maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

LASK Linz - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

LASK Linz ile Liverpool, Avrupa Ligi'nde başlayan rekabetlerini bu kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyor. Avusturya temsilcisi, taraftarının önünde ilk puanlarını almak isterken Liverpool deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İngiliz ekibinin geçmiş karşılaşmalardaki üstünlüğüne karşılık LASK'ın Avrupa'daki iç saha sonuçları, mücadelenin dikkat çeken ayrıntılarından birini oluşturuyor.

LASK LINZ - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak karşılaşma, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında gerçekleşecek.

LASK LINZ - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye'de karşılaşmanın canlı yayını tabii Spor ekranlarında olacak. Türkiye'ye yönelik doğrulanmış bir şifresiz yayın duyurusu bulunmuyor.

LASK'IN İÇ SAHA KARNESİ DİKKAT ÇEKİYOR

LASK, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 16 karşılaşmanın yalnızca ikisini kaybetti. Bu dönemde yedi galibiyet ve yedi beraberlik alan Avusturya ekibi, Liverpool karşısında da ev sahibi avantajından yararlanmaya çalışacak.

CELTIC KARŞISINDA GERİ DÖNEREK GELDİ

Avusturya temsilcisinin lig aşamasına uzanan yolunda Celtic eşleşmesi öne çıktı. Play-off turunun ilk maçını 3-0 kaybeden LASK, rövanştaki geri dönüşüyle toplam skorda 5-4 üstünlük sağlayarak tur atladı.

LASK LINZ - LIVERPOOL MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Ahmet Çakar yorumladı! G.Saray'ın 2. golü...
Fırtına'nın Avrupa kafilesi açıklandı!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Cafer Mahiroğlu'nun şirketlerine kayyum! Halk TV de listede: 11 şüpheli gözaltında! 30 milyarlık para trafiği
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlkay Gündoğan için flaş iddia!
F.Bahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yamal'dan G.Saray itirafi! Yamal'dan G.Saray itirafi! 10:25
LASK Linz - Liverpool maçı hakkında bilgiler LASK Linz - Liverpool maçı hakkında bilgiler 10:10
Milli Takım için Şenol Güneş iddiası! Milli Takım için Şenol Güneş iddiası! 10:04
Ahmet Çakar yorumladı! G.Saray'ın 2. golü... Ahmet Çakar yorumladı! G.Saray'ın 2. golü... 09:07
Eminevim Ümraniyespor-Boluspor maçı bilgileri Eminevim Ümraniyespor-Boluspor maçı bilgileri 09:07
Bodo Glimt - Dortmund maçı bilgileri Bodo Glimt - Dortmund maçı bilgileri 09:25
Daha Eski
Keçiörengücü-Iğdır FK maçı bilgileri Keçiörengücü-Iğdır FK maçı bilgileri 09:28
Antalyaspor - Kayserispor maçı bilgileri Antalyaspor - Kayserispor maçı bilgileri 09:42
Roma - Real Madrid maçı detayları Roma - Real Madrid maçı detayları 09:47
Dış basın: Barça, İstanbul ateşini söndürdü! Dış basın: Barça, İstanbul ateşini söndürdü! 01:27
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 01:41
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 01:42