Feyenoord - Como maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan lig aşamasının ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Hollanda temsilcisi Feyenoord Rotterdam, sahasında İtalya ekibi Como 1907'yi konuk edecek. Futbolseverler "Feyenoord - Como maçı ne zaman?", "Feyenoord - Como maçı saat kaçta?", "Feyenoord - Como hangi kanalda?" ve "Feyenoord - Como canlı izle" aramalarını yapıyor. Peki Feyenoord - Como maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

FEYENOORD - COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Feyenoord Rotterdam - Como 1907 karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadeleye Hollanda'nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadyumu ev sahipliği yapacak.

FEYENOORD - COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Feyenoord ile Como arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması, tabii Spor 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

FEYENOORD - COMO MUHTEMEL 11'LER

Feyenoord: Ernst, Read, St. Juste, Mármol, Javi López, Zechiël, Vanhoutte, Targhalline, Hadj Moussa, Ferri, Valente.

Como: Butez, Yan Couto, Ramón, Chalobah, Valle, Milla, Da Cunha, Diao, Nico Paz, Baturina, Douvikas.

FEYENOORD - COMO MACININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumšas yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini Aleksandr Radiuš ve Dovydas Sužiedėlis üstlenecek. VAR hakemi olarak ise İspanyol Cesar Soto Grado görev yapacak.

FEYENOORD - COMO MAÇI CANLI TAKİP LİNKİ

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