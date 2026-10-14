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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Arda Güler'den 2 asist! Real Madrid'den Roma karşısında harika geri dönüş

Arda Güler'den 2 asist! Real Madrid'den Roma karşısında harika geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Real Madrid deplasmanda konuğu olduğu Roma'yı Arda Güler'in oyuna girmesi sonrası muhteşem bir geri dönüşle 4-3 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 00:15 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 00:23
Arda Güler'den 2 asist! Real Madrid'den Roma karşısında harika geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İtalyan ekibi Roma ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-3' galip tamamladı.

Ev sahibi Roma, 20. dakikada Marten de Roon'un golüyle öne geçerken, R. Madrid'de Kylian Mbappe, 25. dakikada skora eşitliği getirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Roma, 51 ve 57. dakikalarda Donyell Malen'in golleriyle farkı bir anda ikiye çıkardı.

ARDA OYUNA GİRDİ, MAÇIN KADERİ DEĞİŞTİ!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maça yedek başlayan Arda Güler'i 59. dakikada sahaya sürmeyisle ise maçın kaderi değişti.

Milli yıldızın etkisi bir anda takıma yansırken, Real Madrid, 83. dakikada Carlos Espi ile farkı 1'e indirdi.

ARDA'DAN 2 ASİST

Beraberlik için bastıran Real Madrid, Arda'nın asistinde Endrick'in golüyle 85. dakikada skoru 3-3'e getirdi.

İşte o gol...

Maçta dakikalar 90'ı gösterirken, yine Arda Güler'in asistinde bu kez Antonio Rüdiger sahneye çıktı ve Real Madrid'i 4-3 öne geçitri.

İşte Arda'nın 2. asisti...

Karşılaşmadan 4-3 galip ayrılan eflatun beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

Real Madrid, Devler Ligi'nin 3. haftasında Alman ekibi Leipzig'i Bernabeu'da ağırlayacak. Roma ise Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

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