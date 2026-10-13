Villarreal Napoli maçını canlı takip etme için tıklayınız...

Napoli'nin İspanya deplasmanı, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında farklı hücum verilerine sahip iki takımı karşı karşıya getiriyor. İlk Avrupa maçlarında ürettikleri pozisyonlar bakımından ayrışan Villarreal ile Napoli, bu kez birbirlerine karşı sonuç arayacak. Yoğunlaşan Avrupa fikstürü öncesindeki mücadeleyi takip etmek isteyenler yayın programını inceliyor. Villarreal Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi?

VILLARREAL NAPOLİ MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

İspanya'daki karşılaşma bugün, 13 Ekim 2026 Salı günü, yerel saatle 21.00'de başlayacak. Bu saat Türkiye'de 22.00'ye karşılık geliyor. Ev sahibi Villarreal, Napoli'yi Estadio de la Cerámica'da ağırlayacak.

VILLARREAL NAPOLİ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Maçın Türkiye yayın listesinde tabii Spor 4 yer alıyor. Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu kanaldan canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadeleye özel bir ücretsiz veya şifresiz yayın açıklaması doğrulanmış değil.

İLK HAFTA ŞUT SAYILARINDA BELİRGİN FARK

Villarreal, Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış karşılaşmasında 13 şut üretti; bunların altısı kaleyi buldu. Napoli'nin ilk maçında ise toplam beş şut ve üç isabetli şut kaydedildi.

Bu rakamlar, İspanyol ekibinin ilk haftada rakip kaleyi daha fazla yokladığını gösteriyor. Ancak veriler farklı rakiplere karşı oynanan tek birer karşılaşmaya ait. Dolayısıyla bugünkü oyunun aynı biçimde gelişeceğine ilişkin kesin bir sonuç çıkarmak mümkün değil.

KORNER VE GOL BEKLENTİSİNDE VILLARREAL ÖNDE

Açılış maçlarında Villarreal yedi korner kullanırken Napoli korner kazanamadı. Pozisyon kalitesini ölçmeye yönelik gol beklentisi verisinde de İspanyol temsilcisi yaklaşık 1,46, İtalyan ekibi ise 0,22 değerinde kaldı.

Napoli açısından İspanya'daki karşılaşmanın dikkat çeken sorularından biri, ilk maçına kıyasla daha fazla gol fırsatı üretip üretemeyeceği olacak. Villarreal ise rakip kalede oluşturduğu tehdidi bu kez puana dönüştürmeye çalışacak.

VILLARREAL'İ LIVERPOOL VE PSG MAÇLARI BEKLİYOR

Ev sahibi ekibin Avrupa programı, Napoli karşılaşmasının ardından güçlü rakiplerle devam edecek. Villarreal, 20 Ekim'de Liverpool deplasmanına çıkacak; 3 Kasım'da Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

Art arda gelecek bu karşılaşmalar öncesinde İspanyol temsilcisi, Napoli maçında puan kazanarak fikstürün sonraki bölümüne daha iyi bir konumda girmek istiyor.

NAPOLİ SONRAKİ HAFTA EVİNE DÖNECEK

İtalyan temsilcisi, Villarreal deplasmanından sonra 20 Ekim'de Bodo/Glimt'i konuk edecek. Napoli'nin Avrupa'daki bir sonraki dış saha karşılaşması ise 4 Kasım'da Porto'ya karşı olacak.

Böylece bu akşamki mücadele, Napoli'nin lig aşamasındaki ilk deplasman sınavını oluşturuyor. İspanya'dan alınacak sonuç, evinde oynayacağı üçüncü hafta karşılaşması öncesindeki puan durumunu belirleyecek.

VILLAREAL NAPOLI MAÇI CANLI TAKİP EKRANI