Viking FK - Bayern Münih maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Viking FK ile Bayern Münih, lig aşamasının ikinci haftasında kozlarını paylaşacak. Kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada puan arayan Viking FK, güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmayı hedefliyor. Bayern Münih ise Avrupa arenasında kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, "Viking FK - Bayern Münih canlı izle", "Bayern Münih maçı hangi kanalda?" ve "Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta?" aramalarını yapıyor. İşte maç öncesi merak edilen detaylar...

VIKING FK - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Viking FK - Bayern Münih karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü yapılacak. Norveç'in Stavanger kentindeki Lyse Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

VIKING FK - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Viking FK ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması için yayın rehberlerinde tabii Spor 3 bilgisi yer alıyor.

VIKING FK SAHASINDA ÇIKIŞ ARIYOR

Viking FK, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci haftasına kendi sahasında oynayacağı Bayern Münih karşılaşmasıyla devam edecek. Norveç temsilcisi, ilk maçında Stuttgart karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından bu kez taraftarının desteğiyle puan kazanmayı hedefliyor.

Teknik direktör Morten Jensen yönetimindeki Viking FK, ligdeki performansını Avrupa arenasına da taşımak istiyor. Ancak Bayern Münih gibi tecrübeli bir rakibe karşı savunma disiplini ve hücum fırsatlarını değerlendirmek belirleyici olacak.

Viking FK'nin evindeki performansı da karşılaşma öncesinde öne çıkan konular arasında yer alıyor. Norveç ekibi, sahasında oynayacağı mücadelede rakibinin hücum gücünü sınırlamaya ve bulacağı fırsatları skora çevirmeye çalışacak.

BAYERN MÜNİH GALİBİYET HEDEFİYLE SAHADA

Alman futbolunun köklü ekiplerinden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Viking FK deplasmanında galibiyet arayacak. Avrupa kupalarında edindiği tecrübeyle öne çıkan Bavyera temsilcisi, lig aşamasında avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

Bayern Münih'in hücumdaki etkinliği ve topa sahip olma becerisi, karşılaşmanın önemli unsurları arasında bulunuyor. Viking FK ise kendi sahasında oynayacak olmanın avantajını kullanarak Alman ekibine zor anlar yaşatmak istiyor.

👉VIKING FK - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI TAKİP ET 👈

Eine weitere 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞-Nacht steht bevor. ✨ Unser nächster Trip führt uns nach Norwegen zu Viking Stavanger. 👊 https://t.co/3aMK9W0Lej — FC Bayern München (@FCBayern) October 11, 2026