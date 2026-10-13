UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa devleriyle kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılılar taraftarı önünde konuk ettiği Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise zorlu İngiltere deplasmanında Aston Villa ile karşılaşacak. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu...
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 00:37 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 00:38
33- Feyenoord 0 PUAN
32- Lille 0 PUAN
31 - Napoli 0 PUAN
30 - Slavia Prag 0 PUAN
29 - Porto 0 PUAN
28- Inter 0 PUAN
27- Lask Linz 0 PUAN
26- Viking 0 PUAN
25- PSV 1 PUAN
24 - FENERBAHÇE 1 PUAN
23 - Shakhtar Donetsk 1 PUAN
22 - Roma 1 PUAN
21- Sabah 3 PUAN
20 - Leipzig 3 PUAN
19- Lens 3 PUAN
18- Club Brugge 3 PUAN
17- AEK Atina 3 PUAN
16- Real Madrid 3 PUAN
15 - Liverpool 3 PUAN
14- Dortmund 3 PUAN
13 - Atletico Madrid 3 PUAN
12 - Real Betis 3 PUAN
11- Aston Villa 3 PUAN
10- Villarreal 3 PUAN
9- Manchester City 3 PUAN
8- Stuttgart 3 PUAN
7- Manchester United 3 PUAN
6- Como 3 PUAN
5- PSG 4 PUAN
4- Bayern Münih 6 PUAN
3 - Arsenal 4- Bayern Münih 6 PUAN
2- Sporting CP 4- Bayern Münih 6 PUAN
1- Barcelona 4- Bayern Münih 6 PUAN
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