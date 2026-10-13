Slovan Bratislava - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bir Avrupa deplasmanı, Stuttgartlı Leo Sauer için çocukluk yıllarına dönüş anlamı taşıyor. Alman ekibi Slovan Bratislava ile karşılaşmaya hazırlanırken genç futbolcunun eski kulübüne karşı görev alıp almayacağı ve Sebastian Hoeneß'in kadro tercihleri dikkat çekiyor. Sahadaki mücadeleye bu kişisel hikâyenin de eşlik edeceği randevu öncesinde, "Slovan Bratislava - Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?" sorularının yanıtları araştırılıyor.

STUTTGART'IN SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN?

14 Ekim Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, Stuttgart'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk deplasman sınavı olacak. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki mücadelede ev sahipliğini, Bratislava'da bulunan Tehelné pole Stadı üstlenecek.

SLOVAN BRATİSLAVA - STUTTGART CANLI YAYINI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler karşılaşmayı Türkiye'de tabii Spor 5 yayınından takip edebilecek.

STUTTGART'TA KİMLER EKSİK?

Paderborn maçında topuğundan yaralanan Maximilian Mittelstädt, Slovakya deplasmanında forma giyemeyecek. Stuttgart'ın maç öncesi açıklamasında Dan-Axel Zagadou, Ameen Al-Dakhil, Nikolas Nartey ve Justin Diehl'in de karşılaşmada görev alamayacağı bildirildi.

Savunmadaki olumlu haber ise Jeff Chabot'dan geldi. Kas şikâyeti yaşayan oyuncunun oynayabilecek durumda olduğu açıklanırken ilk 11 tercihi teknik heyete bırakıldı.

LEO SAUER İÇİN ESKİ KULÜBE DÖNÜŞ

Bratislava doğumlu Sauer, altyapısında yetiştiği Slovan'a bu kez Stuttgart formasıyla rakip olabilir. Yaz transfer döneminde Alman ekibine katılan hücum oyuncusu, maç öncesinde çocukluk yıllarında birlikte oynadığı isimlerle Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşma ihtimalinin kendisi için özel olduğunu anlattı.

Sakatlık nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldığı dönemin ardından yeniden hazır olduğunu belirten Sauer, eski takımının özellikle kanatlardaki kalitesine dikkat çekti. Slovak futbolcu, rakibin hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışacağını düşündüğünü de ifade etti; bu değerlendirme, Stuttgart'ın top kayıpları sonrasındaki savunmasını maçın takip edilecek noktalarından biri hâline getiriyor.

PADERBORN GALİBİYETİYLE GELDİLER

Bundesliga'da Hoffenheim ve Borussia Dortmund karşısında yaşanan yenilgilerin ardından Paderborn'u deplasmanda 2-0 yenen Stuttgart, Bratislava'ya galibiyetle geldi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki açılışını da Viking karşısında kazanarak yapan Sebastian Hoeneß'in ekibi, ligde yeniden bulduğu sonucu Avrupa'da sürdürmek istiyor. Teknik direktörün maç öncesinde başlangıç kadrosunu açıklamaması nedeniyle olası rotasyon tercihleri henüz kesinleşmiş değil.

HÜCUMDA HAREKETLİLİK, YÖNETİMDE PELJTO

Stuttgart'ın ilk haftadaki oyununda topsuz hareketlilik öne çıktı: Alman temsilcisi, rakip savunmanın arkasına veya derinliğine yaptığı 65 koşuyla turnuvanın açılış haftasında bu alanda en yüksek sayıya ulaştı. Chris Führich 14, Deniz Undav ve Ermedin Demirović ise onar koşuyla bu veriye katkı sağladı.

Mücadeleyi Bosna Hersekli Irfan Peljto yönetecek; VAR koltuğunda İtalyan Daniele Chiffi görev yapacak.

SLOVAN BRATISLAVA - STUTTGART MAÇI CANLI TAKİP EKRANI