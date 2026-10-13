Shakhtar Donetsk - AEK Atina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Stamford Bridge, Arda Turan'ın kariyerinde bu kez farklı bir Avrupa gecesine sahne olacak. Türk teknik adamın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AEK Atina ile karşılaşmaya hazırlanırken takımın Londra'daki çalışmaları ve maç öncesindeki açıklamalar dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi randevusunu takip etmek isteyen futbolseverler ise "Shakhtar - AEK Atina maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor.

SHAKHTAR - AEK ATINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki buluşma, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Shakhtar'ın ev sahibi olduğu karşılaşma, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak.

SHAKHTAR - AEK ATINA HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın Türkiye'deki canlı yayını tabii Spor 2 üzerinden yapılacak. Bu mücadele için doğrulanmış bir şifresiz yayın duyurusu bulunmuyor.

SHAKHTAR NEDEN LONDRA'DA OYNUYOR?

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa karşılaşmalarını ülke dışında oynamak zorunda kalan Shakhtar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha maçları için Stamford Bridge'i kullanıyor. Böylece Ukrayna temsilcisi ile Yunan ekibinin puan mücadelesine Chelsea'nin stadı ev sahipliği yapacak.

Arda Turan, maç öncesi basın toplantısında Chelsea'ye kendilerine ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti. Türk çalıştırıcı, takımının karşılaşmanın hem iyi hem de zor anlarını yönetmesi gerektiğini vurguladı.

ARDA TURAN İÇİN ÖZEL BİR DÖNÜŞ

Londra'daki bu randevu, Arda Turan'ın futbolculuk döneminden önemli bir hatırayı da gündeme getiriyor. Turan, 2014 yılında Atletico Madrid formasıyla Stamford Bridge'de oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atmıştı.

Yıllar sonra aynı stada teknik direktör olarak dönen Turan, o karşılaşmayı çok iyi hatırladığını belirterek oyuncularından da yüksek seviyede bir performans beklediğini söyledi. Maç planına ilişkin değerlendirmesinde ise tek bir dizilişe bağlı kalmaktan çok, rakibin baskısına göre doğru kararlar vermenin önemine işaret etti.

VERES GALİBİYETİNDE SAVUNMACILAR DA SKORA KATILDI

Shakhtar, Avrupa sınavı öncesindeki son lig maçında Veres'i deplasmanda 3-0 yendi. Pedrinho'nun açtığı gol perdesini ikinci yarıda Mykola Matviienko ve Pedro Henrique tamamladı.

İki savunmacının da ceza sahası dışından attığı goller, Shakhtar'ın hücum üretiminde farklı isimlerden katkı alabildiğini gösterdi. Aynı karşılaşmada Alan Matturro da oyuna sonradan girerek Shakhtar formasıyla ilk maçına çıktı.

SON ÇALIŞMADA DURAN TOPLAR VE MAÇ SENARYOLARI

Arda Turan'ın ekibi, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Londra'daki Kingsmeadow'da gerçekleştirdi. Basına açık bölümün ardından pas, şut, duran top ve farklı maç senaryoları üzerinde çalışıldı.

Lig aşamasına PSV deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başlayan Shakhtar, Londra'da kazanarak puanını dörde yükseltmek istiyor. LASK'ı 1-0 mağlup eden AEK ise Ukrayna temsilcisinin karşısına üç puanla çıkacak.

SHAKHTAR DONETSK - AEK ATINA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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