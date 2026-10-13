RB Leipzig-PSV Eindhoven maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ile PSV Eindhoven, lig aşamasının ikinci haftasında kozlarını paylaşacak. Kendi sahasında oynayacağı mücadelede galibiyet arayan Leipzig, PSV karşısında ilk puanlarını almak istiyor. Hollanda ekibi ise deplasmanda kazanarak Avrupa arenasında iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, "RB Leipzig - PSV canlı izle", "Leipzig PSV hangi kanalda?" ve "Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta?" aramalarını yapıyor. İşte maç öncesi merak edilen tüm detaylar...

RB LEIPZIG - PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak RB Leipzig - PSV Eindhoven karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü yapılacak. Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

RB LEIPZIG - PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?

RB Leipzig ile PSV Eindhoven arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının Türkiye'deki yayın bilgilerine göre mücadele tabii Spor 5 kanalından canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG ÇIKIŞ ARIYOR

RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Como deplasmanında 4-1 mağlup oldu. Alman ekibi, PSV Eindhoven karşısında sahasında kazanarak Avrupa'daki puan hanesini açmayı hedefliyor.

Leipzig'in kendi sahasındaki performansı ise karşılaşma öncesinde öne çıkan başlıklardan biri. Kırmızı-beyazlılar, taraftarının desteğiyle PSV karşısında oyunun kontrolünü eline almayı ve hücumdaki etkinliğini skora yansıtmayı amaçlıyor.

PSV EINDHOVEN DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldı. Hollanda temsilcisi, Leipzig deplasmanında alacağı sonuçla lig aşamasında avantaj yakalamak istiyor.

Teknik direktör Peter Bosz yönetimindeki PSV, hücumdaki üretkenliğini sahaya yansıtırken savunmada da daha dengeli bir performans sergilemeyi hedefliyor. Zorlu deplasmanda alınacak puanlar, takımın Şampiyonlar Ligi hedefleri açısından önem taşıyor.

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