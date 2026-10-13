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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda?

RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, RB Leipzig ile PSV Eindhoven arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Lig aşamasının ikinci haftasında sahasında Hollanda temsilcisini konuk edecek Leipzig, ilk maçında Como karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından çıkış arıyor. PSV Eindhoven ise Shakhtar Donetsk ile berabere kaldığı ilk karşılaşmanın ardından deplasmanda puan hedefliyor. Futbolseverler, “RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Şampiyonlar Ligi canlı izle” sorularına yanıt arıyor. İşte maçın saati, yayın kanalı ve karşılaşma öncesi son bilgiler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 11:21
RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda?

RB Leipzig-PSV Eindhoven maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ile PSV Eindhoven, lig aşamasının ikinci haftasında kozlarını paylaşacak. Kendi sahasında oynayacağı mücadelede galibiyet arayan Leipzig, PSV karşısında ilk puanlarını almak istiyor. Hollanda ekibi ise deplasmanda kazanarak Avrupa arenasında iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, "RB Leipzig - PSV canlı izle", "Leipzig PSV hangi kanalda?" ve "Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta?" aramalarını yapıyor. İşte maç öncesi merak edilen tüm detaylar...

RB LEIPZIG - PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak RB Leipzig - PSV Eindhoven karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü yapılacak. Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

RB LEIPZIG - PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?

RB Leipzig ile PSV Eindhoven arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının Türkiye'deki yayın bilgilerine göre mücadele tabii Spor 5 kanalından canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG ÇIKIŞ ARIYOR

RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Como deplasmanında 4-1 mağlup oldu. Alman ekibi, PSV Eindhoven karşısında sahasında kazanarak Avrupa'daki puan hanesini açmayı hedefliyor.

Leipzig'in kendi sahasındaki performansı ise karşılaşma öncesinde öne çıkan başlıklardan biri. Kırmızı-beyazlılar, taraftarının desteğiyle PSV karşısında oyunun kontrolünü eline almayı ve hücumdaki etkinliğini skora yansıtmayı amaçlıyor.

PSV EINDHOVEN DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldı. Hollanda temsilcisi, Leipzig deplasmanında alacağı sonuçla lig aşamasında avantaj yakalamak istiyor.

Teknik direktör Peter Bosz yönetimindeki PSV, hücumdaki üretkenliğini sahaya yansıtırken savunmada da daha dengeli bir performans sergilemeyi hedefliyor. Zorlu deplasmanda alınacak puanlar, takımın Şampiyonlar Ligi hedefleri açısından önem taşıyor.

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