Inter - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın

Inter'in Avrupa mesaisi, Club Brugge karşılaşmasıyla devam ediyor. Cristian Chivu'nun ekibi hazırlıklarını tamamlarken taraftarların ilgisi hem sahadaki mücadeleye hem de maçın yayın programına yöneldi. İtalyan temsilcisinin sezon hedefleri ve oyunculardan gelen açıklamalar, bu randevuya ayrı bir önem kazandırıyor. Inter - Club Brugge maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Şifresiz yayın var mı? İşte karşılaşmanın ayrıntıları…

INTER - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milano'daki buluşma için takvim 13 Ekim 2026 Salı gününü gösteriyor. San Siro olarak da bilinen Giuseppe Meazza Stadı'nda başlama düdüğü TSİ 22.00'de çalacak. Mücadele, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci hafta programında yer alıyor.

INTER - CLUB BRUGGE HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye'de karşılaşmanın ekran adresi tabii Spor 2 olacak. Yayın programında bu kanalın adı bulunurken maç için ayrıca teyit edilmiş bir şifresiz yayın açıklamasına ulaşılamadı.

PARMA GALİBİYETİNDEN SONRA AVRUPA SINAVI

Inter, son lig karşılaşmasında Parma'yı 3-0 mağlup ederek Club Brugge randevusu öncesinde moral kazandı. Şampiyonlar Ligi'nin açılışında ise Real Madrid deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönen İtalyan ekibi, ilk Avrupa galibiyetini evinde almak istiyor.

Bu mücadele, Inter'in 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı önüne çıkacağı ilk karşılaşma olacak.

AKANJI'DEN İLK SEKİZ MESAJI

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Manuel Akanji, lig aşamasını ilk sekiz içinde tamamlamak istediklerini belirtti. İsviçreli savunmacı, bu hedef doğrultusunda önceliklerinin Club Brugge karşısında kazanmak olduğunu vurguladı.

Takımın genel durumundan memnun olduğunu söyleyen Akanji, son lig maçında yapılan değişikliklere rağmen sahaya çıkan oyuncuların katkı vermesini olumlu değerlendirdi. Deneyimli futbolcu, herkesin hazır olmasının sezon boyunca önem taşıyacağına dikkat çekti. inter.it

İLK RESMÎ KARŞILAŞMA SAN SIRO'DA

Inter ile Club Brugge, tarihlerinde ilk kez resmî bir maçta karşı karşıya gelecek. İki takımın geçmişindeki buluşmalar, 1981'de Japonya'da düzenlenen Kirin Cup'a uzanıyor.

Hazırlık turnuvasındaki ilk mücadele golsüz sona ererken finalde Club Brugge 2-0 kazandı. Aradan geçen 45 yılın ardından iki kulüp bu kez Şampiyonlar Ligi sahnesinde buluşacak.

BELÇİKA TAKIMLARINA KARŞI SON DÖRT MAÇINI KAZANDI

Inter, UEFA organizasyonlarında Belçika temsilcileriyle oynadığı son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Bu serinin son halkasında, geçen sezon Union Saint-Gilloise karşısında alınan 4-0'lık sonuç bulunuyor. O maçta gol atan isimlerden biri de millî futbolcu Hakan Çalhanoğlu olmuştu.

INTER - CLUB BRUGGE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI