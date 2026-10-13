CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Inter - Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı nereden izlenir?

Inter - Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı nereden izlenir?

San Siro, Inter’in Club Brugge karşısındaki Avrupa sınavına hazırlanıyor. İtalyan temsilcisi taraftarının desteğini sahaya yansıtmak isterken karşılaşmayı takip edecek futbolseverler yayın programını araştırıyor. Inter - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Mücadele ne zaman oynanacak, Türkiye’de şifresiz yayın olacak mı? Cristian Chivu’nun ekibi maç öncesinde nasıl bir görüntü veriyor? İşte Milano’daki karşılaşmanın başlama saati, canlı yayın kanalı ve Inter cephesinden Avrupa randevusuna ilişkin son değerlendirmeler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 09:00
Inter - Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı nereden izlenir?

Inter - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın

Inter'in Avrupa mesaisi, Club Brugge karşılaşmasıyla devam ediyor. Cristian Chivu'nun ekibi hazırlıklarını tamamlarken taraftarların ilgisi hem sahadaki mücadeleye hem de maçın yayın programına yöneldi. İtalyan temsilcisinin sezon hedefleri ve oyunculardan gelen açıklamalar, bu randevuya ayrı bir önem kazandırıyor. Inter - Club Brugge maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Şifresiz yayın var mı? İşte karşılaşmanın ayrıntıları…

INTER - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milano'daki buluşma için takvim 13 Ekim 2026 Salı gününü gösteriyor. San Siro olarak da bilinen Giuseppe Meazza Stadı'nda başlama düdüğü TSİ 22.00'de çalacak. Mücadele, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci hafta programında yer alıyor.

INTER - CLUB BRUGGE HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye'de karşılaşmanın ekran adresi tabii Spor 2 olacak. Yayın programında bu kanalın adı bulunurken maç için ayrıca teyit edilmiş bir şifresiz yayın açıklamasına ulaşılamadı.

PARMA GALİBİYETİNDEN SONRA AVRUPA SINAVI

Inter, son lig karşılaşmasında Parma'yı 3-0 mağlup ederek Club Brugge randevusu öncesinde moral kazandı. Şampiyonlar Ligi'nin açılışında ise Real Madrid deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönen İtalyan ekibi, ilk Avrupa galibiyetini evinde almak istiyor.

Bu mücadele, Inter'in 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı önüne çıkacağı ilk karşılaşma olacak.

AKANJI'DEN İLK SEKİZ MESAJI

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Manuel Akanji, lig aşamasını ilk sekiz içinde tamamlamak istediklerini belirtti. İsviçreli savunmacı, bu hedef doğrultusunda önceliklerinin Club Brugge karşısında kazanmak olduğunu vurguladı.

Takımın genel durumundan memnun olduğunu söyleyen Akanji, son lig maçında yapılan değişikliklere rağmen sahaya çıkan oyuncuların katkı vermesini olumlu değerlendirdi. Deneyimli futbolcu, herkesin hazır olmasının sezon boyunca önem taşıyacağına dikkat çekti. inter.it

İLK RESMÎ KARŞILAŞMA SAN SIRO'DA

Inter ile Club Brugge, tarihlerinde ilk kez resmî bir maçta karşı karşıya gelecek. İki takımın geçmişindeki buluşmalar, 1981'de Japonya'da düzenlenen Kirin Cup'a uzanıyor.

Hazırlık turnuvasındaki ilk mücadele golsüz sona ererken finalde Club Brugge 2-0 kazandı. Aradan geçen 45 yılın ardından iki kulüp bu kez Şampiyonlar Ligi sahnesinde buluşacak.

BELÇİKA TAKIMLARINA KARŞI SON DÖRT MAÇINI KAZANDI

Inter, UEFA organizasyonlarında Belçika temsilcileriyle oynadığı son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Bu serinin son halkasında, geçen sezon Union Saint-Gilloise karşısında alınan 4-0'lık sonuç bulunuyor. O maçta gol atan isimlerden biri de millî futbolcu Hakan Çalhanoğlu olmuştu.

INTER - CLUB BRUGGE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber!
F.Bahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mekke İttifakı çıkışı: Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmeli
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan tarih yazmak için sahada! İşte Buruk'un 11'i
Kartal'dan flaş değişiklik! İşte F.Bahçe'nin A. Villa maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Viking FK - Bayern Münih maçı bilgileri Viking FK - Bayern Münih maçı bilgileri 11:39
F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber! 11:35
F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif! F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif! 11:07
Fırtına'nın maçına Maltalı hakem! Fırtına'nın maçına Maltalı hakem! 11:14
Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! 11:16
RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı bilgileri RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı bilgileri 11:21
Daha Eski
Inter - Club Brugge maçı hakkında detaylar Inter - Club Brugge maçı hakkında detaylar 09:00
İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı! 09:26
Sarıyer - Bodrum FK maçı bilgileri Sarıyer - Bodrum FK maçı bilgileri 09:29
Pendikspor - Vanspor FK maçı bilgileri Pendikspor - Vanspor FK maçı bilgileri 09:35
"Barcelona savunmasının yerleşimini bozar!" "Barcelona savunmasının yerleşimini bozar!" 09:44
F.Bahçe'de büyük endişe! F.Bahçe'de büyük endişe! 10:12