Galatasaray evinde Barcelona'ya kaybetti! İşte maçın özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Barcelona'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Galatasaray'ın golünü 24. dakikada Aleksey Batrakov atarken, Barcelona'nın golleri ise 43. dakikada Joao Cancelo, 50. dakikada Fermin Lopez, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray, ilk 2 haftayı puansız kapatırken, Barcelona ise 6 puan ve averajla ilk sırada tamamladı.

3. haftada Galatasaray, Lille deplasmanına konuk olurken, Barcelona ise PSG deplasmanına konuk olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOOOLLL!! Temsilcimiz Galatasaray hızlı hücumda çok iyi geldi! Aleksey Batrakov, topu ağlara gönderdi! https://t.co/U3ty3qQUvJ — TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026

Barcelona, Cancelo'nun golüyle temsilcimiz Galatasaray karşısında skora denge getirdi. https://t.co/vTdjPDC2y4 — TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026

Barcelona, Fermin Lopez'in attığı golle 2-1 öne geçti. https://t.co/co37OBvqvI — TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026

Barcelona, Anthony Gordon'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. https://t.co/6Ny0okzNa3 — TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026

Karim Adeyemi'nin golüyle Barcelona skoru 4-1 yaptı. https://t.co/mYRVYU44PC — TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray, RAMS Park'taki müsabakaya Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Enes Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, Berat Luş ve Renato Nhaga yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı iç sahada 3-1 yendikleri maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Buruk, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynayan Abdülkerim Bardakcı, Sara ve Deniz Gül'ü yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Eren Elmalı, Lemina ve Osimhen'i sahaya sürdü.

BAKAN BAK VE IŞIKHAN PROTOKOLDE

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tribünden izledi.

Galatasaray-Barcelona müsabakası için RAMS Park'a gelen Bakan Bak ve Işıkhan'ı sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek karşıladı.

Bak ve Işıkhan, mücadeleyi Barcelona Başkanı Joan Laporta, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim ile takip etti.

OSİMHEN VE LEMİNA, 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile Gabonlu oyuncusu Mario Lemina, 4 resmi maçın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Son olarak Süper Lig'in 4. haftasındaki İstanbul Başakşehir müsabakasına ilk 11'de başlayan ve sakatlıkları sebebiyle bir süre takımdan uzak kalan Lemina ve Osimhen, 3 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçının ardından ilk 11'e döndü.

Lemina ve Osimhen, bu süreçte son oynanan Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil olmuşlardı.

EREN, 2 MAÇ SONRA YENİDEN İLK 11'DE

Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, 2 resmi maçın ardından Barcelona karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki Kocaelispor maçında ilk 11'de yer alan, sonraki Trabzonspor ve Kasımpaşa müsabakalarına yedek başlayan Eren, 2 karşılaşmanın ardından ilk 11'e döndü.

Ayrıca milli oyuncu, Portekiz ekibi Sporting'e karşı oynanan maçla beraber bu sezon iki Şampiyonlar Ligi müsabakasına da ilk 11'de başladı.

BARCELONA'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında konuk ettikleri Getafe'yi 3-0 yendikleri son maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

İspanya ekibi, RAMS Park'taki maça Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Dani Olmo ilk 11'iyle başladı.

Barcelona'nın yedek kulübesinde ise Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic, Alejandro Balde, Brian Farinas, Gavi, Gabriel Jesus, Xavi Espart, Karim Adeyemi, Marc Bernal, Jules Kounde ve Hamza Abdelkarim yer aldı.

Hansi Flick, son Getafe maçında ilk 11'de şans verdiği Kounde, Espart, Gavi ve Jesus'u yedeğe çekti. Alman teknik adam, bu oyuncuların yerine Cancelo, Cubarsi, Pedri ve Fermin Lopez'e şans verdi.

LİVAKOVİC 596 GÜN SONRA RAMS PARK'TA

Barcelona'nın Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, 596 gün sonra RAMS Park'a geldi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hırvat kaleci, en son 24 Şubat 2025 tarihinde Süper Lig'in 25. haftasında sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı derbi maçta yedek kulübesinde bulundu.

BARCELONA, 1671 GÜN SONRA RAMS PARK'TA

Barcelona, 1671 gün sonra Galatasaray ile yeniden RAMS Park'ta karşılaştı.

Son olarak 17 Mart 2022 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında sarı-kırmızılı takımla karşılaşan İspanya ekibi, Pedri ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Söz konusu karşılaşmada Barcelona'nın ilk 11'inde yer alan Pedri ve Eric Garcia, bugünkü mücadeleye de ilk 11'de başladı.

TRİBÜNDE FİLİSTİN VE GAZZE MESAJLARI

Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasında bulunan tribünlerde maç öncesi Filistin ve Gazze için pankartlar açtı.

Açılan pankartlarda İngilizce "İnsanlık, Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "Özgür Filistin" ifadeleri yer aldı.

2 BİN POLİS KARŞILAŞMA İÇİN GÖREV YAPTI

Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maç için stat içi ve çevresinde yaklaşık 2 bin polis görev aldı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, stadı ziyaret ederek alınan önlemleri yerinde inceledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada Lamine Yamal'ın uzaktan vuruşunda top auta çıktı.

25'inci dakikada Joao Cancelo'nun ceza sahası dışından çapraz pozisyondan yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu çıkardı.

28'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Leao, yaya doğru yerden çevirdi. Batrakov'un bekletmeden yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 1-0.

34'üncü dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde Victor Osimhen'in kafa vuruşunun ardından Barış Alper Yılmaz'ın dokunuşuyla top ağlara gitti ancak ağlar giden top ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

43'üncü dakikada Barcelona eşitliği yakaladı. Olmo'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cancelo, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

50'nci dakikada Barcelona öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Yamal ortaladı. Penaltı noktasının hemen önünde Fermin Lopez'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

53'üncü dakikada Barcelona bir gol daha buldu. Sağ kanattan çizgiye inen Yamal, Gordon'u gördü. Bu oyuncunun sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-3.

65'inci dakikada Lamine Yamal'ın pasında Gabriel Jesus'tan seken top, sol çaprazda Adeyemi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

Maç, Barcelona'nın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.