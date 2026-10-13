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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi GALATASARAY-BARCELONA MAÇI TRT 1 CANLI İZLE! HD, şifresiz yayın ekranı

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI TRT 1 CANLI İZLE! HD, şifresiz yayın ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona, lig aşamasının ikinci haftasında karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, “Galatasaray Barcelona maçı izle TRT 1”, “TRT 1 canlı HD izle” ve “Galatasaray-Barcelona maçı şifresiz mi?” aramalarına yöneliyor. 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte maçın yayın bilgileri, başlama saati ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 342. karşılaşmasına ilişkin ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 19:17
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI TRT 1 CANLI İZLE! HD, şifresiz yayın ekranı

Galatasaray-Barcelona maçı canlı skor ekranı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, İspanya temsilcisi Barcelona'yı RAMS Park'ta konuk ediyor. Avrupa kupalarında 342. karşılaşmasına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, sahasında kazanarak Devler Ligi'nde puanla tanışmayı hedefliyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Galatasaray Barcelona maçı izle TRT 1", "TRT 1 canlı HD izle", "TRT 1 şifresiz izle" ve "Galatasaray-Barcelona maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Galatasaray-Barcelona maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. İşte, TRT 1 HD canlı izle, şifresiz yayın linki...

TRT 1 CANLI HD İZLE: GALATASARAY-BARCELONA MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Galatasaray-Barcelona maçını internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1'in resmî internet sitesindeki canlı yayın bölümünü ziyaret edebilir.

TRT 1 canlı yayın: https://www.trt1.com.tr/

GALATASARAY, AVRUPA'DA 342. KEZ SAHNE ALACAK

Galatasaray, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 342. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Barcelona karşısında sahasında daha etkili bir performans sergileyerek Avrupa'daki ilk puanlarını almayı hedefliyor. Taraftar desteğini arkasına alacak sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak.

BARCELONA, FEYENOORD KARŞISINDA FARKLI KAZANDI

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. İspanyol temsilcisi, İstanbul deplasmanında da kazanarak lig aşamasındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Galatasaray ise Barcelona'nın hücum gücüne karşı savunmada dikkatli olmayı ve bulduğu fırsatları değerlendirmeyi amaçlıyor. RAMS Park'taki mücadelede iki takımın performansı, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki hedefleri açısından önem taşıyor.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona karşılaşması saat 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇININ HAKEMİ KİM?

RAMS Park'taki mücadelede düdük, İtalyan hakem Marco Guida'da olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 yayınını televizyonlarından veya kanalın resmî internet sitesi üzerinden takip edebilir.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen

Barcelona: Garcia, Espart, Martin, Kounde, Garcia, Gavi, Rodri, Olmo, Gordon, Yamal, Jesus

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI CANLI İZLE (TIKLA-TAKİP ET)

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2026

TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

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