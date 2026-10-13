Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray sahasında Barcelona ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılılar taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında puan hedefliyor. Barcelona ise Feyenoord karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından İstanbul deplasmanında da kazanmak istiyor.

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GALATASARAY BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'daki RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 22.00'de başladı.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İŞTE DEV MAÇIN 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Jakobs, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon, Olmo

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida görev yapıyor.

GALATASARAY, AVRUPA'DA 342. KEZ SAHNE ALACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 342. karşılaşmasına çıkacak.

BARCELONA'DA RAPHINHA YOK

Barcelona'da Raphinha'nın uyluk sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemiyor.