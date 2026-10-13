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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Barcelona maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi

Galatasaray-Barcelona maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, 2. hafta maçında Barcelona'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Sporting karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından sahasında galibiyet arıyor. Avrupa'nın en formda ekiplerinden İspanyol ekibi RAMS Park'tan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray-Barcelona maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz... (GALATASARAY-BARCELONA TRT 1 CANLI İZLE)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 20:49 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 22:41
Galatasaray-Barcelona maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray sahasında Barcelona ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılılar taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında puan hedefliyor. Barcelona ise Feyenoord karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından İstanbul deplasmanında da kazanmak istiyor.

👉GALATASARAY-BARCELONA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

GALATASARAY BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'daki RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 22.00'de başladı.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İŞTE DEV MAÇIN 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Jakobs, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon, Olmo

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida görev yapıyor.

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GALATASARAY, AVRUPA'DA 342. KEZ SAHNE ALACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 342. karşılaşmasına çıkacak.

BARCELONA'DA RAPHINHA YOK

Barcelona'da Raphinha'nın uyluk sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemiyor.

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