Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick: Bu stadyumda oynamak...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, konuk ettiği Barcelona'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick sarı-kırmızılı taraftarların yarattığı zorlu atmosfere de değindi.

İŞTE O SÖZLER

"Bence ilk yarıda da iyi oynadık. Onlar 1 atak yaptılar ve 1 gol attılar. Elbette daha iyi olmamız gerekiyor, ama bu stadyumda oynamak kolay değildi. Sonuçtan çok memnunum. Lamine Yamal bugün gol atamadı, ancak 3 ya da 4 gol atmaya yetecek kadar fırsat yarattı. O inanılmaz bir oyuncu ve bizim için çok önemli. İkinci yarı harikaydı, inanılmazdı. Elbette daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Maçları analiz etmeliyiz, ama bugün için takımımla gerçekten gurur duyuyorum.

Gol rekorumuzla gurur duyabiliriz. Bu, taraftarlar, kulüp ve diğer takımlar için iyi bir şey… ama hedeflerimiz çok daha büyük. Şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Sezonun sonunda konuşuruz, şu anda değil. Çalışmamız gerektiğini biliyoruz."