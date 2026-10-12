Lamine Yamal'dan dikkat çeken İstanbul paylaşımı!

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a konuk olacak Barcelona, yarın Rams Park'ta oynanacak mücadele öncesinde İstanbul'a ulaştı. Saat 22.00'de başlayacak kritik karşılaşma öncesi konaklayacağı otele yerleşen İspanyol temsilcisinde gözler yıldız futbolculara çevrildi.
Barcelona'nın Galatasaray maçı için belirlediği kadroda Joan Garcia, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Brian Farinas, Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Xavi Espart, Wojciech Szczesny, Karim Adeyemi, Rodri, Anthony Gordon, Gerard Martin, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric Garcia, Dominik Livakovic ve Hamza Abdelkarim yer aldı.
Katalan ekibinin genç yıldızı Lamine Yamal'ın İstanbul'a ilişkin paylaşımı da karşılaşma öncesinde öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.
LAMINE YAMAL'IN KIZ ARKADAŞINDAN "İSTANBUL'DAYIZ" PAYLAŞIMI