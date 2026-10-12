UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avrupa arenasında mücadele eden Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekibin deplasmanda oynayacağı mücadele öncesinde futbolseverler maçın tarihini, başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Lig aşamasının ikinci haftasındaki mücadelede temsilcimiz, İngiltere deplasmanında sahaya çıkacak. Futbolseverler "Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt ararken karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 canlı yayın: https://www.trt1.com.tr/

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması, İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park stadında oynanacak. Aston Villa'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı mücadelede İngiliz temsilcisi karşısında puan veya puanlar kazanmayı hedefleyecek.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA GÖZLER TRT 1'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması heyecanı sürerken Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanında oynayacağı karşılaşma da futbol gündeminin öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından takip edebilecek. Maç öncesinde takımların son durumları, muhtemel kadroları ve karşılaşmaya ilişkin gelişmeler de merakla bekleniyor.