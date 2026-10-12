CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk olacak. 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın tarihi, stadyumu ve TRT 1 canlı yayın bilgileri…

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 12:30 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 12:36
Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avrupa arenasında mücadele eden Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekibin deplasmanda oynayacağı mücadele öncesinde futbolseverler maçın tarihini, başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Lig aşamasının ikinci haftasındaki mücadelede temsilcimiz, İngiltere deplasmanında sahaya çıkacak. Futbolseverler "Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt ararken karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 canlı yayın: https://www.trt1.com.tr/

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması, İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park stadında oynanacak. Aston Villa'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı mücadelede İngiliz temsilcisi karşısında puan veya puanlar kazanmayı hedefleyecek.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA GÖZLER TRT 1'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması heyecanı sürerken Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanında oynayacağı karşılaşma da futbol gündeminin öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından takip edebilecek. Maç öncesinde takımların son durumları, muhtemel kadroları ve karşılaşmaya ilişkin gelişmeler de merakla bekleniyor.

Aston Villa-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Okan Buruk: Sadece defans yapmayacağız!
Galatasaray 2 isme imzayı attıracak!
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Fon krizi ve Terörsüz Türkiye masada
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barça'nın kamp kadrosu açıklandı!
Arda Turan'dan A Milli Takım için flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'dan Leao sözleri! Zaniolo'dan Leao sözleri! 16:09
Barcelona'dan İstanbul paylaşımı! Barcelona'dan İstanbul paylaşımı! 15:44
Coventry City-Newcastle United maçı bilgileri Coventry City-Newcastle United maçı bilgileri 14:46
F.Bahçe Aston Villa maçı hazırlıklarını sürdürdü! F.Bahçe Aston Villa maçı hazırlıklarını sürdürdü! 14:47
Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman? Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman? 15:12
Atalanta-Venezia maçı ne zaman? Atalanta-Venezia maçı ne zaman? 15:23
Daha Eski
Aston Villa-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! Aston Villa-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! 11:18
Okan Buruk: Sadece defans yapmayacağız! Okan Buruk: Sadece defans yapmayacağız! 11:34
Fırtına'da flaş Salah kararı! Fırtına'da flaş Salah kararı! 11:36
Galatasaray-Bursaspor basketbol maçı detayları Galatasaray-Bursaspor basketbol maçı detayları 11:45
G.Saray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı! G.Saray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı! 11:51
Ziraat Bankkart Galatasaray maçı detayları Ziraat Bankkart Galatasaray maçı detayları 12:20