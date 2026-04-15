Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maç bilgileri!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında PSG, sahasında Panzerleri ağırlıyor! 2026 yılının en büyük futbol şölenlerinden biri olacak bu karşılaşmada, Fransız devi Paris Saint-Germain, Alman disiplininin temsilcisi Bayern Münih ile final bileti için mücadele edecek. Dünya yıldızlarının karşı karşıya geleceği bu dev randevu, sadece iki takımın değil, iki farklı futbol ekolünün de savaşına sahne olacak. Peki, Parc des Princes’te oynanacak olan bu kritik müsabaka ne zaman, saat kaçta başlayacak? Dev maç şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 00:23
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonunu belirleyecek yolculukta son düzlüğe girildi. Çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakan Paris Saint-Germain ve Bayern Münih, yarı final eşleşmesinde birbirlerine rakip oldu. Daha önce 2020 finalinde de karşı karşıya gelen bu iki ekip, bu kez büyük finale giden kapıyı aralamak için ter dökecek. Luis Enrique yönetimindeki PSG, hızı ve bireysel yetenekleriyle ön plana çıkarken; Vincent Kompany'nin Bayern Münih'i, oyun disiplini ve yüksek bitiricilik gücüyle avantaj peşinde olacak. Dünya çapında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan bu eşleşme, futbolun zirvesindeki rekabeti yeniden alevlendirecek. İşte PSG-Bayern Münih maçının detayları!

PSG-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı olan PSG-Bayern Münih karşılaşması, 28 Nisan 2026 Salı günü oynanacak.

PSG-BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA?

Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak dev mücadelenin başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

PSG-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa'nın nefesini tutarak izleyeceği bu karşılaşmanın TV8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

