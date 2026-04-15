PSG-Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maç bilgileri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonunu belirleyecek yolculukta son düzlüğe girildi. Çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakan Paris Saint-Germain ve Bayern Münih, yarı final eşleşmesinde birbirlerine rakip oldu. Daha önce 2020 finalinde de karşı karşıya gelen bu iki ekip, bu kez büyük finale giden kapıyı aralamak için ter dökecek. Luis Enrique yönetimindeki PSG, hızı ve bireysel yetenekleriyle ön plana çıkarken; Vincent Kompany'nin Bayern Münih'i, oyun disiplini ve yüksek bitiricilik gücüyle avantaj peşinde olacak. Dünya çapında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan bu eşleşme, futbolun zirvesindeki rekabeti yeniden alevlendirecek. İşte PSG-Bayern Münih maçının detayları!

PSG-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı olan PSG-Bayern Münih karşılaşması, 28 Nisan 2026 Salı günü oynanacak.

PSG-BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA?

Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak dev mücadelenin başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

PSG-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa'nın nefesini tutarak izleyeceği bu karşılaşmanın TV8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.