Atletico Madrid-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa'da erken final niteliğindeki eşleşmelerden biri olan bu randevu, taktiksel bir savaşa sahne olacak. Ev sahibi Atletico Madrid, çeyrek finalde Barcelona karşısında sergilediği epik savunma performansı ve kontra atak futboluyla yarı finale adını yazdırdı.. Metropolitano'nun cehennem atmosferinde Atletico, Arsenal'ın pas trafiğini bozarak sonuca gitmeyi hedefliyor. Konuk ekip Arsenal ise Premier Lig'deki şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa'da da tarih yazmak istiyor. Ancak Simeone'nin katı savunma bloğunu aşmak, Arteta için sezonun en zorlu sınavı olabilir. Arsenal, deplasmanda atacağı bir golün final kapısını aralayacağını biliyor. İşte Atletico Madrid-Arsenal maçının detayları!

ATLETICO MADRID-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi yarı final maçı kapsamında oynanacak Atletico Madrid-Arsenal 29 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak.

ATLETICO MADRID-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Estadio La Peineta'da oynanacak mücadelenin başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

ATLETICO MADRID-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa'nın nefesini tutarak izleyeceği bu karşılaşmanın TV8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.