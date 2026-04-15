CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Atletico Madrid-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Atletico Madrid, sahasında İngiliz devi Arsenal’ı konuk ediyor. Çeyrek finalde Barcelona’yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Diego Simeone’nin öğrencileri, Mikel Arteta’nın formda Arsenal’ını durdurup Londra’daki rövanş öncesi avantaj arıyor. Peki, Atletico Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçına ilişkin detaylar!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 00:32
Avrupa'da erken final niteliğindeki eşleşmelerden biri olan bu randevu, taktiksel bir savaşa sahne olacak. Ev sahibi Atletico Madrid, çeyrek finalde Barcelona karşısında sergilediği epik savunma performansı ve kontra atak futboluyla yarı finale adını yazdırdı.. Metropolitano'nun cehennem atmosferinde Atletico, Arsenal'ın pas trafiğini bozarak sonuca gitmeyi hedefliyor. Konuk ekip Arsenal ise Premier Lig'deki şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa'da da tarih yazmak istiyor. Ancak Simeone'nin katı savunma bloğunu aşmak, Arteta için sezonun en zorlu sınavı olabilir. Arsenal, deplasmanda atacağı bir golün final kapısını aralayacağını biliyor. İşte Atletico Madrid-Arsenal maçının detayları!

ATLETICO MADRID-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi yarı final maçı kapsamında oynanacak Atletico Madrid-Arsenal 29 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak.

ATLETICO MADRID-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Estadio La Peineta'da oynanacak mücadelenin başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

ATLETICO MADRID-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa'nın nefesini tutarak izleyeceği bu karşılaşmanın TV8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
