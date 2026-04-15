Arda Güler çılgına döndü! İşte kırmızı kart gördüğü o an

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’in Real Madrid’i 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldiği maçın ardından, Arda Güler’in karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic’e gösterdiği tepki sonucu kırmızı kart gördüğü anlar ortaya çıktı. İşte o görüntüler…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Eşleşmenin ilk maçını sahasında 2-1 kaybeden Real Madrid, Bayern Münih deplasmanında son 5 dakikada yediği iki golle sarsıldı. Karşılaşmayı 4-3 kaybeden İspanyol ekibi, Devler Ligi'ne veda etti.

Hakem Slavko Vincic'in yönetimi Real Madrid cephesinde tepki çekerken, mücadeleyi iki golle tamamlayan milli yıldızımız Arda Güler de bitiş düdüğünün ardından Vincic'e olan öfkesini gizleyemedi.

Arda'nın, Eduardo Camavinga'nın gördüğü ikinci sarı karta tepki gösterdiği ortaya çıktı. Genç oyuncu, o anki itirazları nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

"GERİ DÖNECEĞİZ"

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arda Güler, gönderisine "Böyle olmamalıydı. Özür dileriz. Geri döneceğiz. Hala Madrid." notunu ekledi.

Arda, R. Madrid'e yetmedi!
Henry'den Arda'ya övgü dolu sözler!
DİĞER
Arda Güler, Mesut Özil’i geride bıraktı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli okuduğu Ayser Çalık Ortaokulu silahla bastı: Saldırganın anne ve babası gözaltında! Can kaybı 9'a yükseldi
Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde!
Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Henry'den Arda'ya övgü dolu sözler! Henry'den Arda'ya övgü dolu sözler! 01:43
Arda Güler çılgına döndü! Arda Güler çılgına döndü! 01:41
Atletico Madrid-Arsenal maçı ne zaman? Atletico Madrid-Arsenal maçı ne zaman? 00:32
PSG-Bayern Münih maçı ne zaman oynanacak? PSG-Bayern Münih maçı ne zaman oynanacak? 00:23
Arda, R. Madrid'e yetmedi! Arda, R. Madrid'e yetmedi! 00:06
Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde! Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde! 00:02
Daha Eski
G.Saray'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu! G.Saray'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu! 23:30
Milli takım maçları ne zaman başlıyor 2026? Milli takım maçları ne zaman başlıyor 2026? 23:01
Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol! Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol! 22:14
EuroLeague'den A. Efes'e büyük ceza! EuroLeague'den A. Efes'e büyük ceza! 21:54
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 21:08
G.Saray set vermeden finalde! G.Saray set vermeden finalde! 20:56