Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarının başında yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi merak ediliyor. Play-off turunun tamamlamasıyla birlikte eşleşmede yer alacak takımlar belli olmaya devam ederken, futbolseverler "UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusunun cevabını araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Juventus'u eleyen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 23:28 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 12:50
Avrupa futbolunun zirvesi olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler şimdi son 16 turu kura çekimine çevrildi. Play-off etabının tamamlanmasınıyla bir üst tura kalacak takımlar netleşirken kura tarihini heyecanla bekliyor. "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle Juventus engelini aşan Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibinin kim olacağı büyük merak konusu. Detaylar haberimizde...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları 24 Şubat-25 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Eşleşmelerde son 16 turuna çıkan takımlar bir bir belli olurken, kura çekiminde hangi takımların yer alacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Play-off turunun tamamlanmasının ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Son 16 turunda hangi takımların eşleşeceği heyecanla beklenirken, Şampiyonlar Ligi kura çekimi eufa.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, 25 Şubat Çarşamba günü Juventus ile oynanan rövanş maçında, uzatmalarda attığı gollerle üst tur biletini aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz, kura çekiminin ardından Tottenham veya Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY UZATMALARDA GÜLDÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Juventus ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Allianz Stadyum'da oynanan maçta Juventus, normal süreyi 3-0 önde kapattı ve karşılaşmada uzatmalara gidildi. Uzatma bölümünde Victor Osimhen (dk. 105+1) ve Barış Alper Yılmaz'la (dk. 119) Serie A devinin hayallerini yıkan Cimbom, son 16 turu biletini kaptı.

