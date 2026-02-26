UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun zirvesi olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler şimdi son 16 turu kura çekimine çevrildi. Play-off etabının tamamlanmasınıyla bir üst tura kalacak takımlar netleşirken kura tarihini heyecanla bekliyor. "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle Juventus engelini aşan Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibinin kim olacağı büyük merak konusu. Detaylar haberimizde...