UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarının başında yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi merak ediliyor. Play-off turunun tamamlamasıyla birlikte eşleşmede yer alacak takımlar belli olmaya devam ederken, futbolseverler "UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusunun cevabını araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Juventus'u eleyen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 23:28 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 12:50
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Son 16 turunda hangi takımların eşleşeceği heyecanla beklenirken, Şampiyonlar Ligi kura çekimi eufa.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Galatasaray, 25 Şubat Çarşamba günü Juventus ile oynanan rövanş maçında, uzatmalarda attığı gollerle üst tur biletini aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz, kura çekiminin ardından Tottenham veya Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY UZATMALARDA GÜLDÜ
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Juventus ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Allianz Stadyum'da oynanan maçta Juventus, normal süreyi 3-0 önde kapattı ve karşılaşmada uzatmalara gidildi. Uzatma bölümünde Victor Osimhen (dk. 105+1) ve Barış Alper Yılmaz'la (dk. 119) Serie A devinin hayallerini yıkan Cimbom, son 16 turu biletini kaptı.
