Benfica - Twente maçı canlı: Tarihi ve yayın bilgileri!

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Twente'yi konuk edecek. Henüz puan alamayan Ivan Baptista'nın öğrencileri. Estádio da Luz'da ilk 3 puanını almak için mücadele edecek. Twente ise aldığı 1 puanla 14. sırada yer alıyor ve ortalara tırmanarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Peki Benfica - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Benfica - Twente MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Twente maçı 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak olan karşılaşma Estadio da Luz'da oynanacak ve Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Fransız hakem Stéphanie Frappart'ın düdük çalacağı maçta hakem yardımcılıklarını Camille Soriano ve Melissa Rossignol üstlenecek. 4. hakemin Audrey Gerbel olacağı maçın VAR koltuğunda ise Nicolas Rainville oturacak.