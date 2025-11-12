CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Twente maçı canlı: Tarihi ve yayın bilgileri!

Benfica, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Hollandalı rakibi Twente ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta Chelsea ile berabere kalarak hanesine 1 puan yazdıran konuk ekip, ligde ise sezon başından bu yana yenilmezliğini koruyor. Benfica ise ilk iki maçında puan alamayarak rakibinin hemen altına yerleşti. İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı maçın yayın bilgilerini, tarihini, saatini ve canlı yayın kanalını haberimizde derledik.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 11:51
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Twente'yi konuk edecek. Henüz puan alamayan Ivan Baptista'nın öğrencileri. Estádio da Luz'da ilk 3 puanını almak için mücadele edecek. Twente ise aldığı 1 puanla 14. sırada yer alıyor ve ortalara tırmanarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Peki Benfica - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Benfica - Twente MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Twente maçı 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak olan karşılaşma Estadio da Luz'da oynanacak ve Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Fransız hakem Stéphanie Frappart'ın düdük çalacağı maçta hakem yardımcılıklarını Camille Soriano ve Melissa Rossignol üstlenecek. 4. hakemin Audrey Gerbel olacağı maçın VAR koltuğunda ise Nicolas Rainville oturacak.

ASpor CANLI YAYIN

