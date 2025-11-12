CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Arsenal maçı hangi kanalda? Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih - Arsenal maçı hangi kanalda? Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları devam ediyor. 3 puan ve -5 averajla 12. sırada bulunan ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanarak şampiyonluk yarışında yukarılara tırmanmayı hedefliyor. İlk maçında Barcelona karşısında aldığı 7-1'lik yenilginin ardından Juventus ile 1-1 berabere kalan ev sahibi ekip, 3 puan ve +1 averajla 9. sıraya oturan Arsenal'a karşı 3 puanı cebine koyarak zirve yarışına ortalardan dahil olmayı planlıyor. Peki Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 09:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayern Münih - Arsenal maçı hangi kanalda? Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 3. maçında Arsenal'ı konuk edecek. Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisinin yanı sıra 6 maçlık da galibiyet serisine imza atan ev sahibi ekip, Şampiyonlar Ligi'nde beklediği performansı sergileyemedi. Arsenal ise Lyon'a 2-1 mağlup olmasının ardından Benfica'yı deplasmanda 2-0 yenerek moral yükseltti. İşte Bayern Münih - Arsenal maçı yayın bilgileri...

BAYERN MUNIH - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Arsenal maçı 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Allianz Arena'daki karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

BAYERN MUNIH - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Arsneal maçı Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada İspanyol hakem Marta Huerta De Aza düdük çalacak. Hakemin yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Eliana Fernández González üstlenecek. 4. hakemin Olatz Rivera Olmedo olacağı maçın VAR koltuğunda ise Javier Iglesias Villanueva oturacak.

BAYERN MUNIH - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Grohs; Gwinn, Ballisager, Viggosdottir, Kett; Tanikawa, Stanway; Dallmann, Harder, Buhl; Damjanovic

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Wubben-Moy, Catley, McCabe; Maanum, Cooney-Cross, Caldentey; Smith, Foord, Russo

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
G.Saray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
Fenerbahçe'de gündem Anguissa! İşte teklif edilecek rakam
F.Bahçe'de Edson Alvarez pazarlığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! G.Saray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! 09:06
Türkiye-Bulgaristan maçı yayın kanalı belli oldu Türkiye-Bulgaristan maçı yayın kanalı belli oldu 08:09
Bugünkü maçlar listesi (12 Kasım) Bugünkü maçlar listesi (12 Kasım) 07:43
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:35
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:34
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Daha Eski
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! 00:38
Lewandowski’den ayrılık açıklaması! Lewandowski’den ayrılık açıklaması! 00:38
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! 00:38