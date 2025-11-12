Bayern Münih - Arsenal maçı hangi kanalda? Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bayern Münih, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 3. maçında Arsenal'ı konuk edecek. Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisinin yanı sıra 6 maçlık da galibiyet serisine imza atan ev sahibi ekip, Şampiyonlar Ligi'nde beklediği performansı sergileyemedi. Arsenal ise Lyon'a 2-1 mağlup olmasının ardından Benfica'yı deplasmanda 2-0 yenerek moral yükseltti. İşte Bayern Münih - Arsenal maçı yayın bilgileri...

BAYERN MUNIH - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Arsenal maçı 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Allianz Arena'daki karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

BAYERN MUNIH - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Arsneal maçı Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada İspanyol hakem Marta Huerta De Aza düdük çalacak. Hakemin yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Eliana Fernández González üstlenecek. 4. hakemin Olatz Rivera Olmedo olacağı maçın VAR koltuğunda ise Javier Iglesias Villanueva oturacak.

BAYERN MUNIH - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Grohs; Gwinn, Ballisager, Viggosdottir, Kett; Tanikawa, Stanway; Dallmann, Harder, Buhl; Damjanovic

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Wubben-Moy, Catley, McCabe; Maanum, Cooney-Cross, Caldentey; Smith, Foord, Russo