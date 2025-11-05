CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Newcastle United - Athletic Bilbao maçı canlı yayın | Newcastle United - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United - Athletic Bilbao maçı canlı yayın | Newcastle United - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United ile Athletic Bilbao, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında mücadele edecek. İlk 3 maçındaki tek mağlubiyetini Barcelona'ya karşı alan ev sahibi takım, başarılı performansını İspanyol rakibi karşısında da sürdürerek yer aldığı 11. sıradan yukarı zıplamak istiyor. Athletic Bilbao ise tek galibiyet ile kazandığı 3 puanla 25. sırada yer alıyor. Peki Newcastle United - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 10:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Newcastle United - Athletic Bilbao maçı canlı yayın | Newcastle United - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Newcastle United St. James' Park'ta Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Sezonun ilk haftasında Barcelona'ya karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından US Gilloise'yi 4-0 ve Benfica'yı 3-0 yenen ev sahibi takım, 6 puanla 11. sıraya yerleşti. Konuk ekip ise ligde umduğu başlangıcı yapamasa da son maçında Karabağ'ı 3-1 mağlup ederek motivasyonunu artırdı. Peki Newcastle United - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United - Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Athletic Bilbao maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın düdük çalacağı karşılaşma, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Newcastle United - Athletic Bilbao MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ

Newcastle United - Athletic Bilbao MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Thiaw, Burn; Miley, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Paredes, Laporte, Boiro; Ruiz de Galarreta, Rego, Jauregizar; Berenguer, Guruzeta, Navarro

ASpor CANLI YAYIN

Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak
Sane'den transfer itirafı! Gitmek istediği takım...
DİĞER
Sergen Yalçın’dan derbi sonrası ilk açıklama! Orkun Kökçü’nün kırmızı kartı...
Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti... Gürsel Tekin ilk demeci TAKVİM'e verdi: Görevimizin başındayız
Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak 10:44
Thunder 8'de 8 yaptı! Thunder 8'de 8 yaptı! 10:34
Manchester City - Borussia Dortmund maçı 11'leri! Manchester City - Borussia Dortmund maçı 11'leri! 10:25
Sane'den transfer itirafı! Gitmek istediği takım... Sane'den transfer itirafı! Gitmek istediği takım... 10:18
Newcastle United - Athletic Bilbao maçı detayları! Newcastle United - Athletic Bilbao maçı detayları! 10:06
Sergen Yalçın’a çifte sevk! Sergen Yalçın’a çifte sevk! 09:44
Daha Eski
F.Bahçe Beko LDLC ASVEL'i konuk edecek F.Bahçe Beko LDLC ASVEL'i konuk edecek 09:35
Osimhen tarih yazmaya bir adım uzakta! Osimhen tarih yazmaya bir adım uzakta! 09:32
İsmail'e çifte talip! Dünya devleri sıraya girdi İsmail'e çifte talip! Dünya devleri sıraya girdi 09:23
Duran'dan alkış alacak davranış! Duran'dan alkış alacak davranış! 09:21
C. Ronaldo'dan emeklilik açıklaması! C. Ronaldo'dan emeklilik açıklaması! 01:32
Duran gerçeği ortaya çıktı! Duran gerçeği ortaya çıktı! 01:32