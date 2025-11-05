Benfica - B. Leverkusen maçı CANLI izle! Benfica - B. Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nasıl izlenir?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Şampiyonlar Ligi heyecanı, bu hafta Benfica ile Bayer Leverkusen arasındaki dev mücadeleyle devam ediyor. Portekiz temsilcisi Benfica, 4. hafta maçında Estadio da Luz Stadı’nda taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki, Benfica-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica-Bayer Leverkusen maçı nasıl ve nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica-Bayer Leverkusen maçı canlı izleme linki var mı? İşte detaylar!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 08:53 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 08:53
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda heyecan tüm hızıyla sürerken, bu hafta Benfica – Bayer Leverkusen maçı nefesleri kesecek. Ev sahibi Benfica, ilk üç maçında puan alamayarak zor günler geçiriyor. Portekiz temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak gruptaki ilk puanlarını almak istiyor. Diğer tarafta Bundesliga lideri Bayer Leverkusen, üç maçta iki beraberlik ve bir mağlubiyetle 30. sırada yer alıyor. Her iki takım da ilk galibiyetini almak için sahaya çıkarken, futbolseverler Estadio da Luz'daki mücadelede yüksek tempolu bir karşılaşma bekliyor. Futbolseverler "Benfica - Leverkusen maçı hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor. Peki, Benfica-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica-Bayer Leverkusen maçı nasıl ve nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

Benfica-Bayer Leverkusen maçını takip etmek için tıklayınız.

BENFICA-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi heyecanı, bu hafta Benfica ile Bayer Leverkusen arasındaki dev mücadeleyle devam ediyor. Portekiz temsilcisi Benfica, 4. hafta maçında Estadio da Luz Stadı'nda taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Karşılaşma, 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BENFICA B. LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Türkiye'de Exxen platformundan canlı olarak izlenebilecek. Benfica Lisbon-Bayer Leverkusen maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Benfica'nın muhtemel ilk 11'i: Trubin, Aursnes, Otamendi, T Araujo, Dahl, Barrenechea, Rios, Schjelderup, Sudakov, Lukebakio, Pavlidis

Bayer Leverkusen'in muhtemel ilk 11'i: Flekken, Tapsoba, Balde, Quansah, Grimaldo, Garcia, Echeverri, Arthur; Poku, Kofane, Schick

