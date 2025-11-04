UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı! | CANLI

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı başladı. 4 Kasım Salı günü 20:45 seansında başlayan Slavia Prag-Arsenal ve Napoli-Eintracht Frankfurt mücadelelerini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 20:40 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 21:01
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası 4 Kasım Salı günü oynanan mücadeleler ile start verdi. Gecenin 20:45 seansında Slavia Prag, Eden Arena'da İngiliz devi Arsenal'i konuk ediyor. Aynı saatte Diego Armando Maradona Stadyumu'nda ise Napoli, Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşıyor.

MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Slavia Prag-Arsenal mücadelesi Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanırken, Napoli-Eintracht Frankfurt karşılaşması Tabii Spor 1'den futbolseverlerle buluşuyor. Her iki maç da 20.45'te başladı.

İŞTE SLAVIA PRAG-ARSENAL MAÇININ İLK 11'LERİ

Slavia Prag: Markovic, Vicek, Chaloupek, Zima, Moses, Zafeiris, Sadilek, Mbodji, Provod, Chory, Sanyang.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Nwaneri, Norgaard, Rice, Saka, Trossard, Merino.

İŞTE NAPOLI-FRANKFURT MAÇININ İLK 11'LERİ

Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Hojlund, Elmas.

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Collins, Koch, Theate, Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown, Götze, Bahoya, Burkardt.

