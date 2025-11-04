CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Napoli-Eintracht Franfurt MAÇI CANLI İZLE | Napoli-Eintracht Franfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Eintracht Franfurt MAÇI CANLI İZLE | Napoli-Eintracht Franfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Napoli ile Eintracht Franfurt karşı karşıya gelecek. Antonio Conte yönetiminde Avrupa'da beklenmedik puan kayıpları yaşayan İtalya temsilcisi, güçlü rakibi karşısında puanını 6'ya çıkartmayı hedefliyor. Tek galibiyetini 1. haftada Galatasaray karşısında alan Alman ekibi ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Kritik karşılaşma öncesi Can Uzun'un sağlık durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Napoli-Eintracht Franfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 09:10
Napoli-Eintracht Franfurt MAÇI CANLI İZLE | Napoli-Eintracht Franfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Eintracht Franfurt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Antonio Conte yönetimindeki İtalyan temsilcisi, Avrupa sahnesinde beklenmedik puan kayıpları yaşayarak hedefinin gerisinde kaldı. Mavi-beyazlılar, taraftar desteğini de arkasına alarak bu kez sahadan galibiyetle ayrılıp puanını 6'ya yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Turnuvanın 1. haftasında Galatasaray'ı yenerek iyi bir başlangıca imza atan Eintracht Frankfurt ise o günden bu yana istikrarsız sonuçlar alıyor. Öte yandan genç yetenek Can Uzun'un sağlık durumu, özellikle Türk futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Napoli-Eintracht Franfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Eintracht Franfurt maçı

NAPOLI-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Napoli-Eintracht Franfurt maçı 4 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

Napoli-Eintracht Franfurt maçı ne zaman, saat kaçta

NAPOLI-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak Napoli-Eintracht Franfurt maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Napoli-Eintracht Franfurt maçı hangi kanalda

NAPOLI-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Gotze, Knauff; Burkardt

Napoli-Eintracht Franfurt maçı nasıl, nereden izlenir

CAN UZUN SAĞLIK DURUMU

Eintracht Frankfurt'ta Heidenheim maçında sakatlanan Can Uzun'un sağlık durumu belli oldu. 19 yaşındaki milli futbolcumuz, uyluk kasındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu nedenle A Milli Takımımızın 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan ve 18 Kasım Salı günü İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek.

Can Uzun sağlık durumu

