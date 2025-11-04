CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası

Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda? Liverpool-Real Madrid maçı canlı, HD izleme linki var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında gözler, İngiltere’de oynanacak dev karşılaşmaya çevrildi. Liverpool ile Real Madrid, Salı günü Anfield Road Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, “Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Liverpool-Real Madrid maçı canlı, HD izleme linki var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 16:18 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 16:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda? Liverpool-Real Madrid maçı canlı, HD izleme linki var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en çok beklenen karşılaşmalarından biri futbolseverlerle buluşuyor. Liverpool, Anfield'da Real Madrid'i konuk edecek. Geçmişte unutulmaz finallerde karşı karşıya gelen iki dev takım, bu kez grup aşamasında karşılaşacak. Liverpool, son haftalarda toparlanma sinyalleri veriyor. Jürgen Klopp yönetimindeki İngiliz temsilcisi, özellikle evinde oynadığı maçlarda yüksek tempo ve baskılı oyunuyla dikkat çekiyor. Real Madrid ise Xabi Alonso önderliğinde muhteşem bir çıkış yakaladı. Carlo Ancelotti'den görevi devralan genç teknik adam, takımını yeniden Avrupa'nın en formda ekiplerinden biri haline getirdi. Peki, Liverpool-Real Madrid maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid maçı nasıl ve nereden izlenir?

LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool-Real Madrid Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı, 4 Kasım 2025 Salı günü Anfield'da saat 23.00'te başlayacak.

LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR NEDİR?

Tabii Spor, TRT tarafından geliştirilen dijital yayın platformu Tabii'nin spor içeriklerine özel yayın alanıdır.

Platformda;

Futbol,

Basketbol,

Voleybol,

Motor sporları,

Milli takım maçları ve özel spor belgeselleri izlenebiliyor. Kullanıcılar, Tabii Spor üzerinden hem canlı maç yayınlarını hem de tekrar videolarını yüksek çözünürlükte takip edebiliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Yunus Akgün şoku!
Galatasaray'ın Ajax maçı kafilesi açıklandı!
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
MHP lideri Bahçeli'den "Selahattin Demirtaş" çıkışı | DEM Edirne yolcusu | Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür: Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır
Duran: En kısa sürede...
Duran gerçeği ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Duran: En kısa sürede... Duran: En kısa sürede... 16:39
Galatasaray'ın Ajax maçı kafilesi açıklandı! Galatasaray'ın Ajax maçı kafilesi açıklandı! 16:28
Hakkarili futbol tutkunu küçük kızın talebini Bakan Murat Kurum gerçekleştirdi! Hakkarili futbol tutkunu küçük kızın talebini Bakan Murat Kurum gerçekleştirdi! 16:26
Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü! Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü! 16:26
Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda? Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda? 16:18
Emre Mor’dan dikkat çeken paylaşım! Emre Mor’dan dikkat çeken paylaşım! 16:08
Daha Eski
G.Saray'da Yunus Akgün şoku! G.Saray'da Yunus Akgün şoku! 16:03
Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? 15:52
Nelsson yeniden milli takımda! Nelsson yeniden milli takımda! 15:32
F.Bahçe maçına Hollandalı hakem! F.Bahçe maçına Hollandalı hakem! 13:09
Spanoulis Yunanistan ile sözleşmesini uzattı! Spanoulis Yunanistan ile sözleşmesini uzattı! 13:12
Bodo/Glimt-Monaco maçı detayları! Bodo/Glimt-Monaco maçı detayları! 13:25