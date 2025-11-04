Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda? Liverpool-Real Madrid maçı canlı, HD izleme linki var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en çok beklenen karşılaşmalarından biri futbolseverlerle buluşuyor. Liverpool, Anfield'da Real Madrid'i konuk edecek. Geçmişte unutulmaz finallerde karşı karşıya gelen iki dev takım, bu kez grup aşamasında karşılaşacak. Liverpool, son haftalarda toparlanma sinyalleri veriyor. Jürgen Klopp yönetimindeki İngiliz temsilcisi, özellikle evinde oynadığı maçlarda yüksek tempo ve baskılı oyunuyla dikkat çekiyor. Real Madrid ise Xabi Alonso önderliğinde muhteşem bir çıkış yakaladı. Carlo Ancelotti'den görevi devralan genç teknik adam, takımını yeniden Avrupa'nın en formda ekiplerinden biri haline getirdi. Peki, Liverpool-Real Madrid maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid maçı nasıl ve nereden izlenir?

LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool-Real Madrid Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı, 4 Kasım 2025 Salı günü Anfield'da saat 23.00'te başlayacak.

LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR NEDİR?

Tabii Spor, TRT tarafından geliştirilen dijital yayın platformu Tabii'nin spor içeriklerine özel yayın alanıdır.



Platformda;

Futbol,

Basketbol,

Voleybol,

Motor sporları,

Milli takım maçları ve özel spor belgeselleri izlenebiliyor. Kullanıcılar, Tabii Spor üzerinden hem canlı maç yayınlarını hem de tekrar videolarını yüksek çözünürlükte takip edebiliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe

#UCL MATCHDAY 🔴💫 Under the lights at Anfield as the Reds host Real Madrid in MD4 ✊ pic.twitter.com/0MQFcKhCfF — Liverpool FC (@LFC) November 4, 2025