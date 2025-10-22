CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco-Tottenham maçı izle | Monaco-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Monaco ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 2 maçta da galibiyet alamayan Fransız temsilcisi, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Tottenham ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, "Monaco-Tottenham maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Monaco-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanı, Monaco ile Tottenham arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Fransız temsilcisi Monaco, turnuvaya istediği gibi başlayamadı ve oynadığı ilk 2 maçtan galibiyet çıkaramayarak çıkış arayışına girdi.Öte yandan Tottenham, Avrupa arenasında namağlup ilerlemeye devam ediyor. İngiliz ekibi, zorlu deplasmanda da serisini bozmadan 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Monaco-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco-Tottenham maçı

MONACO-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Monaco-Tottenham maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

Monaco-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta

MONACO-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak Monaco-Tottenham maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Monaco-Tottenham maçı hangi kanalda

MONACO-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Monaco: Köhn, Kehrer, Salisu, Henrique, Ouattara, Teze, Golovin, Diatta, Fati, Akliouche, Balogun

Tottenham: Vicario, Porro, Danso, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Kudus, Simons, Johnson, Richarlison

Monaco-Tottenham maçı nasıl izlenir

