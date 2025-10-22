Monaco-Tottenham maçı izle | Monaco-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanı, Monaco ile Tottenham arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Fransız temsilcisi Monaco, turnuvaya istediği gibi başlayamadı ve oynadığı ilk 2 maçtan galibiyet çıkaramayarak çıkış arayışına girdi.Öte yandan Tottenham, Avrupa arenasında namağlup ilerlemeye devam ediyor. İngiliz ekibi, zorlu deplasmanda da serisini bozmadan 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Monaco-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MONACO-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Monaco-Tottenham maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

MONACO-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak Monaco-Tottenham maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MONACO-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Monaco: Köhn, Kehrer, Salisu, Henrique, Ouattara, Teze, Golovin, Diatta, Fati, Akliouche, Balogun

Tottenham: Vicario, Porro, Danso, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Kudus, Simons, Johnson, Richarlison