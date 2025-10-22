CANLI SKOR ANA SAYFA
Athletic Bilbao-Karabağ maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Athletic Bilbao-Karabağ maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Athletic Bilbao ile Karabağ karşı karşıya gelecek. Turnuvaya 2'de 0 ile başlayan İspanya temsilcisi, Azerbeycan ekibine karşı ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda 3'te 3 yaparak Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmayı hedefleyen Karabağ ise etkili performansını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Athletic Bilbao-Karabağ maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Athletic Bilbao-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 11:12
Athletic Bilbao-Karabağ maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Athletic Bilbao-Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. İspanya temsilcisi Athletic Bilbao, sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk edecek. Turnuvaya kötü bir başlangıç yapan Bilbao, ilk 2 maçında puanla tanışamazken, bu kez taraftarı önünde galibiyet hasretine son vermek istiyor. Diğer yanda Karabağ cephesi, Şampiyonlar Ligi'ne rüya gibi bir başlangıç yaptı. Üst üste 2 maçını da kazanan Azerbaycan temsilcisi, İspanya deplasmanında da galibiyet serisini sürdürüp adını zirveye yazdırmanın peşinde. Peki, Athletic Bilbao-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Athletic Bilbao-Karabağ maçı

ATHLETIC BILBAO-KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Athletic Bilbao-Karabağ maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

Athletic Bilbao-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta

ATHLETIC BILBAO-KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sen Mames Stadyumu'nda oynanacak Athletic Bilbao-Karabağ maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Athletic Bilbao-Karabağ maçı hangi kanalda

ATHLETIC BILBAO-KARABAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Athletic Bilbao: Simon, Berchiche, Paredes, Vivian, Areso, de Galarreta, Jauregizar, Williams, Sancet, Williams, Guruzeta

Karabağ: Kochalski, Silva, Mustafazade, Medina, Jafarquliyev, Malinowski, Bicalho, Kashchuk, Andrade, Zoubir, Duran

Athletic Bilbao-Karabağ maçı nasıl izlenir

KARABAĞ TARİH YAZIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Benfica maçını 3-2, Kopenhag karşılaşmasını ise 2-0 kazanarak turnuvaya damga vuran Karabağ, 6 puanla 10. sırada yer alıyor. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Qurban Qurbanov'un öğrencileri, İspanya temsilcisine karşı da kazanıp zirve yarışına ortak olmayı amaçlıyor.

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
3
