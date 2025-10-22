CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Atalanta-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Atalanta ile Slavia Prag karşı karşıya gelecek. İlk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan İtalya temsilcisi, iç saha avantajını kullanarak kazanmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda puanını 4'e çıkartmayı hedefleyen Çekya ekibi ise etkili bir performans ortaya koymak istiyor. Futbolseverler, "Atalanta-Slavia Prag maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Atalanta-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 13:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atalanta-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Atalanta-Slavia Prag maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında heyecan dorukta. Atalanta, sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak. İlk 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan İtalyan temsilcisi, bu kritik karşılaşmada iç saha avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Çekya temsilcisi Slavia Prag ise deplasmanda puanını 4'e çıkartmayı amaçlıyor. Futbolseverler şimdiden "Atalanta-Slavia Prag maçı canlı izle" aramalarına yoğunlaştı. Peki, Atalanta-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Slavia Prag maçı

ATALANTA-SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Atalanta-Slavia Prag maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

Atalanta-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta

ATALANTA-SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

New Balance Arena'da oynanacak Atalanta-Slavia Prag maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Atalanta-Slavia Prag maçı hangi kanalda

ATALANTA-SLAVIA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Zalewski, Ederson, de Roon, Bellanova, Lookman, De Ketelaere, Krstovic

Slavia Prag: Markovic, Hashioka, Chaloupek, Zima, Boril, Zafeiris, Dorley, Provod, Cham, Kusej, Chory

Atalanta-Slavia Prag maçı nasıl izlenir

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu!
Tedesco ile Saran arasında kritik toplantı!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
Tedesco'nun istatistiği gündem oldu!
F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray-Bodo/Glimt maçı öncesi son notlar... G.Saray-Bodo/Glimt maçı öncesi son notlar... 12:23
Monaco-Tottenham maçı detayları! Monaco-Tottenham maçı detayları! 12:15
İşte erteleme maçlarının VAR hakemleri! İşte erteleme maçlarının VAR hakemleri! 12:04
Real Madrid-Juventus maçı detayları! Real Madrid-Juventus maçı detayları! 12:02
G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu! G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu! 12:01
Kaleci fabrikası Altınordu! Kaleci fabrikası Altınordu! 11:54
Daha Eski
7 takımdan teknik ekip değişikliği! 7 takımdan teknik ekip değişikliği! 11:46
Tedesco ile Saran arasında kritik toplantı! Tedesco ile Saran arasında kritik toplantı! 11:41
Basketbol Avrupa Ligi'nde 6. hafta! Basketbol Avrupa Ligi'nde 6. hafta! 11:34
Tedesco'nun istatistiği gündem oldu! Tedesco'nun istatistiği gündem oldu! 11:14
Athletic Bilbao-Karabağ maçı detayları! Athletic Bilbao-Karabağ maçı detayları! 11:12
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları! UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları! 10:54