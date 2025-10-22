Atalanta-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında heyecan dorukta. Atalanta, sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak. İlk 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan İtalyan temsilcisi, bu kritik karşılaşmada iç saha avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Çekya temsilcisi Slavia Prag ise deplasmanda puanını 4'e çıkartmayı amaçlıyor. Futbolseverler şimdiden "Atalanta-Slavia Prag maçı canlı izle" aramalarına yoğunlaştı. Peki, Atalanta-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATALANTA-SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Atalanta-Slavia Prag maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

ATALANTA-SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

New Balance Arena'da oynanacak Atalanta-Slavia Prag maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATALANTA-SLAVIA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Zalewski, Ederson, de Roon, Bellanova, Lookman, De Ketelaere, Krstovic

Slavia Prag: Markovic, Hashioka, Chaloupek, Zima, Boril, Zafeiris, Dorley, Provod, Cham, Kusej, Chory