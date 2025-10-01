Napoli-Sporting CP maçı canlı izle | Napoli-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Napoli-Sporting CP maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Napoli sahasında Sporting CP'yi ağırlayacak. Portekiz temsilcisi, zorlu İtalya deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Napoli ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Napoli-Sporting CP maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...
NAPOLI-SPORTING CP MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Napoli-Sporting CP maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.
NAPOLI-SPORTING CP MAÇI HANGİ KANALDA?
Diego Armando Marado Stadyumu'nda oynanacak Napoli-Sporting CP maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
NAPOLI-SPORTING CP MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Napoli: Milinkovic-Savic, Spinazzola, Beukema, Jesus, Olivera, Lobotka, McTominay, De Bruyne, Anguissa, Politano, Hojlund
Sporting CP: Silva, Vagiannidis, Debast, Inacio, Araujo, Hjulmand, Kochorashvili, Quenda, Trincao, Goncalves, Suarez