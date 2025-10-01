CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Napoli-Sporting CP maçı canlı izle | Napoli-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Napoli-Sporting CP maçı canlı izle | Napoli-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Napoli ile Sporting CP karşı karşıya gelecek. Zorlu İtalya deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen Portekiz ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Napoli ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Napoli-Sporting CP maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Napoli-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 10:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Napoli-Sporting CP maçı canlı izle | Napoli-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Napoli-Sporting CP maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Napoli sahasında Sporting CP'yi ağırlayacak. Portekiz temsilcisi, zorlu İtalya deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Napoli ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Napoli-Sporting CP maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

NAPOLI-SPORTING CP MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Napoli-Sporting CP maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

NAPOLI-SPORTING CP MAÇI HANGİ KANALDA?

Diego Armando Marado Stadyumu'nda oynanacak Napoli-Sporting CP maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLI-SPORTING CP MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Milinkovic-Savic, Spinazzola, Beukema, Jesus, Olivera, Lobotka, McTominay, De Bruyne, Anguissa, Politano, Hojlund

Sporting CP: Silva, Vagiannidis, Debast, Inacio, Araujo, Hjulmand, Kochorashvili, Quenda, Trincao, Goncalves, Suarez

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray kasasını doldurdu!
F.Bahçe'de 11 yıl sonra bir ilk!
DİĞER
Efsane yarışma programı tüm hızıyla devam ediyor!
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Yüksek riskli bölgeye girildi: İsrail'den tehdit üzerine tehdit
G.Saray'dan destansı zafer! İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu
Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monfils kortlara veda ediyor! Monfils kortlara veda ediyor! 10:41
Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i 10:38
G.Saray kasasını doldurdu! G.Saray kasasını doldurdu! 10:24
Milli para atıcılar Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek! Milli para atıcılar Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek! 10:18
Napoli-Sporting CP maçı detayları! Napoli-Sporting CP maçı detayları! 10:12
İlkay'dan maç sonu flaş itiraf! "Atmosfer hep böyle mi?" İlkay'dan maç sonu flaş itiraf! "Atmosfer hep böyle mi?" 10:07
Daha Eski
Karabağ-Kopenhag maçı detayları! Karabağ-Kopenhag maçı detayları! 09:48
Mourinho’dan Kerem Aktürkoğlu yorumu! Mourinho’dan Kerem Aktürkoğlu yorumu! 09:47
EuroLeague'de 2. hafta heyecanı! İşte maç programı EuroLeague'de 2. hafta heyecanı! İşte maç programı 09:34
Avrupa Ligi'nde 2. hafta başlıyor! İşte maç programı Avrupa Ligi'nde 2. hafta başlıyor! İşte maç programı 09:29
Turpin'e sert sözler! "Bol bol Liverpool'a çalıştı" Turpin'e sert sözler! "Bol bol Liverpool'a çalıştı" 09:19
G.Saray'dan destansı zafer! İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu G.Saray'dan destansı zafer! İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu 09:14