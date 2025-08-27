CANLI SKOR ANA SAYFA
Club Brugge-Rangers maçı canlı izle | Club Brugge-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Club Brugge-Rangers maçı canlı izle | Club Brugge-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Club Brugge ile Rangers karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmada 3-1 kazanan Club Brugge, Belçika'da oynanacak mücadelede turu geçen taraf olmak istiyor. Rangers ise ikinci maçta hatalarını telafi etmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseveler "Club Brugge-Rangers maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Club Brugge-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 12:11
Club Brugge-Rangers maçı canlı izle | Club Brugge-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Club Brugge-Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan doruğa çıkıyor. Rövanş mücadelesinde Club Brugge ile Rangers kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmadan Club Brugge 3-1 üstün ayrılırken, iki takım da Belçika'da oynanacak bu kritik karşılaşmada galibiyet elde ederek Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor. Hem ev sahibi Club Brugge taraftarının desteğini arkasına almayı umarken hem de Rangers deplasmandan avantajlı çıkmak için tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor. Futbolseveler ise "Club Brugge-Rangers maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Club Brugge-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

CLUB BRUGGE-RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Club Brugge-Rangers maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

CLUB BRUGGE-RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak Club Brugge-Rangers maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CLUB BRUGGE-RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Onyedika, Vanaken, Stankovic; Forbs, Vermant, Tzolis

Rangers: Butland; Tavernier, Souttar, Djiga, Meghoma; Diomande, Rothwell, Raskin; Antman, Danilo, Gassama

