Kairat Almaty tarih yazdı! 4 ön eleme turu geçerek Şampiyonlar Ligi’nde

Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, ilk ön eleme turundan başladığı Şampiyonlar Ligi macerasında 4 tur geçerek lig aşamasına kalmayı başardı!

26 Ağustos 2025 Salı 22:43
Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarıya imza attı. İlk ön eleme turundan başladığı macerasını 4 tur geçerek taçlandıran Kairat, play-off turunda Celtic'i penaltılarla eleyip lig aşamasına kalmayı başardı.

CELTIC'İ PENALTILARLA GEÇTİ

Play-off turunda İskoç devi Celtic ile karşılaşan Kairat, iki maçta da 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı. Kazananı belirleyen penaltı atışlarında ise hata yapmayan Kazak ekibi, tarihi bir başarıya imza atarak Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldi.

4 RAKİP ELEYEREK GRUPLARA

Turnuvaya 1. ön eleme turundan katılan Kairat, sırasıyla Ljubljana, Kuopion, Bratislava ve Celtic engellerini aşmayı başardı. Böylece tam 4 eleme turunu geçerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına adını yazdırdı.

İLK KEZ GRUPLARDA

Kairat, bu zaferle birlikte tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.

