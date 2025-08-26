Kairat Almaty tarih yazdı! 4 ön eleme turu geçerek Şampiyonlar Ligi’nde

Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarıya imza attı. İlk ön eleme turundan başladığı macerasını 4 tur geçerek taçlandıran Kairat, play-off turunda Celtic'i penaltılarla eleyip lig aşamasına kalmayı başardı.
CELTIC'İ PENALTILARLA GEÇTİ
Play-off turunda İskoç devi Celtic ile karşılaşan Kairat, iki maçta da 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı. Kazananı belirleyen penaltı atışlarında ise hata yapmayan Kazak ekibi, tarihi bir başarıya imza atarak Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldi.
4 RAKİP ELEYEREK GRUPLARA
Turnuvaya 1. ön eleme turundan katılan Kairat, sırasıyla Ljubljana, Kuopion, Bratislava ve Celtic engellerini aşmayı başardı. Böylece tam 4 eleme turunu geçerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına adını yazdırdı.
İLK KEZ GRUPLARDA
Kairat, bu zaferle birlikte tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.