Yarı final maçında ilginç anlar! Inter taraftarları stada geri girmeye çalıştı

Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile Barcelona ile 3-3 biten ilk maçın rövanşında Giuseppe Meazza 'da karşı karşıya geldi.

Lautauro Martinez'in 21'de, Hakan Çalhanoğlu'nun 45+1'de penaltıdan kaydettiği goller sonrası durum 2-0'a geldi.

54'te Eric Garcia ile farkı bire indiren Barcelona Olmo ile 60'da skoru eşitledi.

87. dakikada Rapinha'nın golü ile Barça 3-2 öne geçerken, gol sonrası bazı Inter taraftarları elendiklerini düşünerek hayal kırıklığı içinde stadı terk etti.

Fakat 90+3'te Acerbi ile bu kez Inter beraberliği buldu.

Bu gol sonrası stadyumu terk eden Inter taraftarları geri girmek için stat girişine döndü ancak görevliler taraftarların stada girişine izin vermedi.

İşte o anlar...