Yarı final maçında ilginç anlar! Inter taraftarları stada geri girmeye çalıştı

Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile Barcelona ile 3-3 biten ilk maçın rövanşında Giuseppe Meazza 'da karşı karşıya geldi.
Lautauro Martinez'in 21'de, Hakan Çalhanoğlu'nun 45+1'de penaltıdan kaydettiği goller sonrası durum 2-0'a geldi.
54'te Eric Garcia ile farkı bire indiren Barcelona Olmo ile 60'da skoru eşitledi.
87. dakikada Rapinha'nın golü ile Barça 3-2 öne geçerken, gol sonrası bazı Inter taraftarları elendiklerini düşünerek hayal kırıklığı içinde stadı terk etti.
Fakat 90+3'te Acerbi ile bu kez Inter beraberliği buldu.
Bu gol sonrası stadyumu terk eden Inter taraftarları geri girmek için stat girişine döndü ancak görevliler taraftarların stada girişine izin vermedi.
İşte o anlar...
QUE LOUCURA É ESSA? 😳 Alguns torcedores da Inter de Milão deixaram o San Siro antes do apito final, quando o time estava perdendo por 3 a 2. Porém, a equipe italiana empatou nos últimos segundos e essas pessoas não conseguiram voltar para assistir a prorrogação! É AGORA, AO… pic.twitter.com/HkSn2zZ1BA— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 6, 2025