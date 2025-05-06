CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı final maçında ilginç anlar! Inter taraftarları stada geri girmeye çalıştı

Yarı final maçında ilginç anlar! Inter taraftarları stada geri girmeye çalıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-3 biten ilk maçın rövanşında Inter sahasında Barcelona'yı konuk etti. Maçın son bölümlerinde gelen Barcelona golü sonrası stadı terk eden bazı Inter taraftarları pişman oldu... İşte o görüntüler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 00:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yarı final maçında ilginç anlar! Inter taraftarları stada geri girmeye çalıştı

Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile Barcelona ile 3-3 biten ilk maçın rövanşında Giuseppe Meazza 'da karşı karşıya geldi.

Lautauro Martinez'in 21'de, Hakan Çalhanoğlu'nun 45+1'de penaltıdan kaydettiği goller sonrası durum 2-0'a geldi.

54'te Eric Garcia ile farkı bire indiren Barcelona Olmo ile 60'da skoru eşitledi.

87. dakikada Rapinha'nın golü ile Barça 3-2 öne geçerken, gol sonrası bazı Inter taraftarları elendiklerini düşünerek hayal kırıklığı içinde stadı terk etti.

Fakat 90+3'te Acerbi ile bu kez Inter beraberliği buldu.

Bu gol sonrası stadyumu terk eden Inter taraftarları geri girmek için stat girişine döndü ancak görevliler taraftarların stada girişine izin vermedi.

İşte o anlar...

REKLAM - Türk Telekom
Inter-Barcelona | CANLI
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda sürpriz doğum günü kutlaması!
Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştü! Gündem Terörsüz Türkiye'de yeni aşama
İşte Hakan'ın Barcelona'ya attığı gol!
F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Efes Final Four şansını kaçırdı! A. Efes Final Four şansını kaçırdı! 23:57
İşte Hakan'ın Barcelona'ya attığı gol! İşte Hakan'ın Barcelona'ya attığı gol! 23:00
F.Bahçe Beko liderliği garantiledi! F.Bahçe Beko liderliği garantiledi! 21:34
Trabzonspor'un Galatasaray mesaisi başladı Trabzonspor'un Galatasaray mesaisi başladı 21:31
G.Saray'ın Trabzonspor mesaisi başladı G.Saray'ın Trabzonspor mesaisi başladı 21:29
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 21:22
Daha Eski
Trabzonspor'da flaş Uğurcan Çakır gelişmesi! Trabzonspor'da flaş Uğurcan Çakır gelişmesi! 21:17
F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! 20:51
Trabzonspor'un forma sırt sponsoru açıklandı! Trabzonspor'un forma sırt sponsoru açıklandı! 20:37
Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:13
Victor Osimhen: G.Saray'a gelmeden önce gol rekorunu kırma amacım yoktu Victor Osimhen: G.Saray'a gelmeden önce gol rekorunu kırma amacım yoktu 19:50
G.Saray Sedat İncesu'ya teşekkür etti G.Saray Sedat İncesu'ya teşekkür etti 19:41