Arsenal-PSG | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi / Yarı Final)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal, Fransa Ligue 1'de bitişe 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain'ı ağırlıyor.
Arsenal, çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşmiş ve Carlo Ancelotti'nin ekibini toplamda 5-1'lik skorla eleyerek yarı finale yükselmişti.
PSG ise yarı final biletini Aston Villa'yı 2 maçta toplamda 5-4 mağlup ederek almıştı.
Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
ARSENAL-PSG MAÇI İLK 11'LERİ
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Merino, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Trossard.
Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
ARSENAL-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Arsenal-PSG maçı 29 Nisan Salı günü saat 22:00'da başladı. Emirates Stadyumu'ndaki mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.