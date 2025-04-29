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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal-PSG | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi / Yarı Final)

Arsenal-PSG | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi / Yarı Final)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'ini eleyerek turlayan Arsenal, Aston Villa'yı mağlup ederek yarı finale yükselen PSG'yi ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 21:55
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Arsenal-PSG | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi / Yarı Final)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal, Fransa Ligue 1'de bitişe 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain'ı ağırlıyor.

Arsenal, çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşmiş ve Carlo Ancelotti'nin ekibini toplamda 5-1'lik skorla eleyerek yarı finale yükselmişti.

PSG ise yarı final biletini Aston Villa'yı 2 maçta toplamda 5-4 mağlup ederek almıştı.

Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ARSENAL-PSG MAÇI İLK 11'LERİ

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Merino, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Trossard.

Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

ARSENAL-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal-PSG maçı 29 Nisan Salı günü saat 22:00'da başladı. Emirates Stadyumu'ndaki mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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